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انفجار في بغداد واشتباكات في الضلوعية بالعراق

14/7/2014

قتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح آخرون الاثنين في انفجار سيارة ملغومة في منطقة تجارية وسط بغداد، فيما تواصلت الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي بناحية الضلوعية شمال بغداد حيث يسيطر مسلحون على غالبية الناحية.

وتخوض القوات العراقية مدعومة بعشائر محلية معارك ضارية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" في ناحية الضلوعية لمنع سقوط هذه المنطقة (الواقعة على بعد 90 كلم شمال بغداد) في أيدي المسلحين الذين يحاولون الزحف نحو العاصمة.

وأشار قائم قام ناحية الضلوعية مروان متعب في تصريح الاثنين أن "الاشتباكات متواصلة منذ يوم الأحد بين المسلحين الذين يحاولون فرض سيطرتهم على الضلوعية وأبناء العشائر وقوات الشرطة"، مضيفا أن "الاشتباكات تدور في منطقة الجبور جنوبي الضلوعية بعدما سيطر المسلحون على وسط وشمال الناحية منذ يوم أمس (الأحد)"، وأكد متعد أن "غالبية مناطق الناحية تحت سيطرة المسلحين". فيما لفت متعب إلى أن "مفاوضات جرت بين العشائر والمسلحين الذين طلبوا أن تسلم قوات الأمن والعشائر أسلحتهم، لكن الطرف الثاني رفض هذا الأمر".

وكان المسلحون قد فجّروا أمس الأحد جسر الضلوعية الرئيسي الواقع إلى الغرب من الناحية والمؤدي إلى قضاء بلد (70 كلم شمال بغداد). كما أطلق تنظيم "الدولة الإسلامية" أمس الأحد هجوما على الضلوعية، وسيطروا على قسم كبير من بينها مركزا للشرطة والمجلس البلدي ومديرية الناحية ومقرات للشرطة، وفقا لمصادر محلية.

من جهته، قال عضو كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي النائب حسين المالكي في تصريح اليوم الاثنين "الأجواء تشير إلى تأجيل جديد، فالكتل لا تزال غير متفقة".

من جهة أخرى، ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ضابط في الشرطة قوله إن الانفجار وقع في منطقة العلاوي، القريبة من المنطقة الخضراء، حيث العديد من مقار المكاتب الحكومية والسفارات الأجنبية، ولفت إلى أن الانفجار أسفر عن جرح 12 شخصا على الأقل.

وبيّن أن عدد الضحايا كان يمكن أن يكون أسوأ من ذلك بكثير، ولكن المكان لم يكن مزدحما صباح اليوم بسبب عطلة الدولة لإحياء ذكرى ثورة 1958 التي أطاحت بالنظام الملكي.

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