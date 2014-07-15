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انتشار حريق هائل في شمال كاليفورنيا

15/7/2014
 

قال مسؤولو الإطفاء إن  حريقا هائلا شب في شمال كاليفورنيا وأتى على 1902 هكتار واضطر السلطات  إلى القيام بعمليات إجلاء إجبارية.

واندلع الحريق الذي يطلق عليه "بولي فاير" في مقاطعة شاستا بالقرب من  أونو الواقعة على بعد حوالى 320  كيلومتر شمال سان فرانسيسكو. واعتبارا  من صباح يوم الاثنين تم احتواء 15 في المئة من الحريق، وفقا لتقرير  حوادث الحرائق في كاليفورنيا. 

وأحدث الحريق الذي شب يوم الجمعة أضرارا بثمانية منازل ودمر ما يقرب من  18  مبنى، ويكافح أكثر من 1800 رجل إطفاء من أجل إخماد الحريق.

وذكرت وسائل إعلامية  أن السلطات اعتقلت رجلا على صلة باندلاع الحريق. 

وكان فريدي سموك في طريقه لتسليم أسمدة إلى موقع زراعة ماريجوانا غير  قانوني عندما اندلع الحريق. ويعتقد مسؤولون أن شرارة خرجت من عادم  شاحنته هي التي أدت إلى اندلاع الحريق، حسبما ذكرت صحيفة "سان فرانسيسكو  كرونيكل". 

وتصعب درجات الحرارة المرتفعة والتضاريس الصعبة من مهمة رجال الإطفاء  لاحتواء الحريق.

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