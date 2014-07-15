النظام السوري يقصف درعا بالبراميل المتفجرة

النظام السوري يحاول تأمين خطوط الدعم في سوريا (الجزيرة-أرشيف)

قال اتحاد تنسيقيات الثورة السورية إن خمسة أشخاص قتلوا وجرح آخرون جراء سقوط برميل متفجر على بلدة اليادودة بريف درعا جنوب البلاد. أما في مدينة حمص فقد سيطرت قوات النظام الثلاثاء على عدة نقاط جديدة في محيط تل أبو السلاسل بريف المدينة الشمالي.

وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الثلاثاء مقتل 16 شخصا في عدة محافظات سورية من بينهم ثلاثة أطفال وسيدة ومقاتل واحد بينما مات اثنان منهم تحت التعذيب.

وأفادت شبكة "سوريا مباشر" بوقوع غارات بالبراميل المتفجرة على أحياء درعا البلد في مدينة درعا وبلدة مزيريب، بينما أطلقت قوات المعارضة معركة "بدر القصاص في مدينة النحاس" لتحرير بلدة الشيخ سعد بريف درعا دمر مقاتلوها خلالها آليتين لقوات النظام بصاروخ موجه، واستهدفت قوات النظام بلدة تسيل وتل الجموع في مدينة نوى بقصف مدفعي عنيف.

وفي دمشق، أفاد ناشطون بأن الطيران الحربي شنّ غارتين جويتين على أطراف بلدة المليحة بريف دمشق، كما قتل أربعة عناصر من قوات النظام خلال اشتباكات مع الجيش الحر وتعرضت البلدة لقصف بصاروخين من نوع أرض-أرض.

وفي حماة شن طيران النظام الحربي غارات جوية على مدينة كفرزيتا وأطلق صاروخ أرض-أرض على المنطقة الواقعة بين مدينة اللطامنة وقرية المصاصنة بريف حماة الشمالي، وشنت غارة أخرى بالبراميل المتفجرة على مدينة مورك بريف حماة الشمالي.

وأفاد مركز حماة الإعلامي بأن الجيش الحر أعلن النفير العام في ريف حماة الشمالي ومنطقة جبل الزاوية بريف إدلب بعد حشد قوات النظام رتلا ضخما لفتح الطريق الدولي الواصل بين حماة وحلب وفي محاولة لفك الحصار عن حواجز النظام في وادي الضيف وريف إدلب.

وأضاف المركز أنه رُصد تجمع كبير لجيش النظام بين صوران ومعردس بريف حماة يحوي على 40 آلية ودبابات وجهتها إلى مدينة مورك لاستعادة السيطرة عليها كما رصد رتل آخر في قرية أبو دالي لفتح الجهة الشرقية للطريق الدولي.

وفي حلب، قال ناشطون إن الطيران الحربي شن غارتين بالبراميل المتفجرة على حي البياضة بحلب القديمة. وكان عشرة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب عشرات إثر قصف طائرات النظام السوري حي الفردوس في حلب بالبراميل المتفجرة.

وأكد مراسل الجزيرة في حلب عمر الحلبي أن قصف حي الفردوس هو الأكبر من نوعه حيث أدى إلى تدمير أربعة مبان بالكامل إضافة إلى دمار جزئي ببعض المباني المحيطة.

وأشار إلى أن الأهالي يبذلون جهودا حثيثة لانتشال وإنقاذ ثلاث عائلات دفنت بأكملها تحت الأنقاض بعد انسحاب فرق الإنقاذ من المكان بسبب قلة الإمكانيات ونقص المعدات.