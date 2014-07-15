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المقاومة تكثف نشاطها وإسرائيل توسع القبة الحديدية

15/7/2014
المقاومة تطلق صاروغا من غزة (Getty-أرشيف)

كثفت المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ على إسرائيل، بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مبادرة التهدئة التي اقترحتها مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفي المقابل تسعى إسرائيل لشراء بطاريات صواريخ اعتراضية جديدة من منظومة القبة الحديدية.

وتحدث الجيش الإسرائيلي عن إطلاق 35 صاروخا من غزة على إسرائيل منذ إعلان الأخيرة وقف إطلاق النار صباح اليوم. 

وأفاد مراسل الجزيرة بأنّ صفّارات الإنذار دوّت لأول مرة في شمال حيفا. وقالت عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها قصفت حيفا بصاروخ من طراز آر160.  

أما سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- فقالت إنها قصفت موقع صوفا العسكري القريب من غزة بستة صواريخ من نوع 107.
طفلة فلسطينية تحتضن شقيقتها المرعوبة (أرشيف-Getty)

وسقطت صواريخ المقاومة في عسقلان وياد مردخاي وسديروت والنقب الغربي وجنوب تل أبيب، وفي مدينة إيلات جنوب إسرائيل. كما سقط صاروخ في مدينة أسدود الساحلية جنوب إسرائيل.

ودوّت صفارات الإنذار في منطقة مرج بن عامر شمال الناصرة، وفي ضواحي تل أبيب الجنوبية، وفي بلدات ومناطق جنوب وشرق حيفا، وفي مناطق في وسط وجنوب إسرائيل.

وقالت سرايا القدس إنها اخترقت هواتف أربعمائة ألف إسرائيلي، وأرسلت إليهم رسالة تهديد باللغة العبرية.

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