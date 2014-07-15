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البريكس تبحث إنشاء صندوق استثماري بـ10 مليارات دولار

15/7/2014
رأسمال الصندوق المقترح 10 مليارات دولار مبدئيا (Getty)

تدرس دول مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة إطلاق صندوق مشترك للاستثمار في البنية التحتية برأسمال مبدئي يبلغ حوالي 10 مليارات دولار حسبما قال مصدر قريب من المفاوضات لوكالة رويترز لأنباء الثلاثاء.

والصندوق الذي يجري التفاوض بشأنه وقد يصبح جاهزا للتشغيل في قمة بريكس المقبلة في روسيا سيجري تمويله في بادئ الأمر بواسطة الصناديق السيادية للدول الخمس الأعضاء في المجموعة وهي البرازيل والهند والصين وروسيا وجنوب أفريقيا.

وقال المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه لأن المفاوضات لا تزال جارية- إنه قد يسمح لاحقا بمشاركة صناديق أخرى للثروة السيادية من دول أخرى.

وسيكون الصندوق مستقلا عن صندوق احتياطي للطوارئ قيمته مائة مليار دولار يعتزم زعماء دول بريكس إنشاءه الثلاثاء أثناء قمة المجموعة في فورتاليزا.

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