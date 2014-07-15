استمرار إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل بعد الهدنة

أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وابلا من الصواريخ على إسرائيل اليوم حيفا والناصرة وتل أبيب، بعد أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية قبول اقتراح مصري لوقف إطلاق النار.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنها رفضت الاقتراح وذكرت وسائل إعلام محلية إن منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ، اعترضت عدة صواريخ فوق مدينة أسدود الإسرائيلية ودوت صافرات الإنذار في أنحاء أخرى بجنوب إسرائيل.

وذكر راديو إسرائيل إن مصنعا في أسدود أصيب لكن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

وقال مسؤولون إن إسرائيل وافقت على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة قبل دقائق من دخولها حيز التنفيذ، في الوقت الذي رفضت فيه كتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية حماس مبادرة وقف إطلاق النار المصرية.

وقالت كتائب القسام إنها لم تتلق رسميا نص الاتفاق المقترح، لكنها قالت إن المقتطفات المنشورة في وسائل الإعلام تظهر أنها "مبادرة ركوع وخنوع".

وقال بيان القسام "إن صح محتوى هذه المبادرة فإنها مبادرة ركوعٍ وخنوع، نرفضها نحن في كتائب القسام جملة وتفصيلا وهي بالنسبة لنا لا تساوي الحبر الذي كتبت به".