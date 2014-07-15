إسرائيل تعلن مقتل أول إسرائيلي بصواريخ المقاومة

المقاومة الفلسطينية أمطرت إسرائيل بالصواريخ (الجزيرة)

أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل مدني إسرائيلي اليوم بنيران صاروخ انطلق من قطاع غزة ليكون أول إسرائيلي يقتل في الحرب الدائرة منذ أكثر من أسبوع بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال الجيش إن الرجل قتل بالقرب من معبر إيريز الفاصل بين إسرائيل وغزة. وصرح متحدث باسم أجهزة الطوارئ الإسرائيلية لوكالة الصحافة الفرنسية أن القتيل (38 عاما) كان قد جاء إلى المعبر لتوزيع الطعام على الجنود الإسرائيليين المنتشرين هناك.

من جهة أخرى وفي سياق التصعيد في غزة قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن إسرائيل ستصعد الهجوم الذي بدأ قبل أكثر أسبوع ضد حركة حماس في غزة بعدما واصلت الحركة إطلاق الصواريخ على إسرائيل بدلا من قبول وقف لإطلاق النار اقترحته مصر.

وأوضح نتنياهو في تصريحات نقلتها محطات تليفزيونية إسرائيلية "كان من الأفضل حل ذلك دبلوماسيا وهذا ما حاولنا عمله حين قبلنا الاقتراح المصري لوقف لإطلاق النار لكن حماس لا تترك لنا خيارا سوى توسيع وتصعيد الحملة ضدها".

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ قصير المدى أصاب منطقة على الحدود مع غزة.

واستأنف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة في اليوم التاسع للعدوان الإسرائيلي، في حين استشهد أربعة فلسطينيين في غارتين جويتين إسرائيليتين على خان يونس جنوب القطاع، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 197 شهيدا وأكثر من 1400 جريح.

وقصف الطيران الإسرائيلي عدة مناطق ولا سيما شمال غزة وجنوبها بسلسلة من الغارات اليوم، وذلك عقب إعلان إسرائيل أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون طلبا استئناف الهجوم على غزة بسبب ما سمياه رفض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المبادرة المصرية واستئنافها إطلاق الصواريخ على المدن والمواقع الإسرائيلية.

وكان شهود من وكالة رويترز للأنباء قد قالوا إن إسرائيل استأنفت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة الثلاثاء بعد ست ساعات من قبولها من جانب واحد للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار. وقالت متحدثة عسكرية في القدس بعد إصابة هدفين على الأقل في غزة "القوات الإسرائيلية تهاجم ثانية".

بنيامين نتنياهو (Getty)

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد تعهد "بتوسيع" العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة في حال رفض حماس لمقترح التهدئة.

وقال نتانياهو في مؤتمر صحفي مشترك في تل أبيب مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير "إذا لم تقبل حماس باقتراح وقف إطلاق النار -وهكذا يبدو- فإن إسرائيل ستتمتع بشرعية دولية كبيرة لتوسيع العملية العسكرية من أجل استعادة الهدوء المطلوب".

وجاء تهديد نتانياهو بعيد إعلان الحكومة الأمنية الإسرائيلية صباحا موافقتها على اقتراح التهدئة الذي ينص على أن يبدأ وقف إطلاق النار في غزة اعتبارا من الساعة 6.00 بتوقيت غرينتش من يوم الثلاثاء ورفضته حماس.

وأضاف نتانياهو "قبلنا بالمبادرة المصرية من أجل إعطاء فرصة للتعامل مع إزالة الصواريخ والقذائف الصاروخية والأنفاق من قطاع غزة".