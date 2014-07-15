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إسرائيل تستأنف غاراتها على غزة

15/7/2014
إسرائيل استأنفت قصفها لغزة بعد توقف قصير (Getty)

قال شهود من وكالة رويترز للأنباء إن إسرائيل استأنفت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة الثلاثاء بعد ست ساعات من قبولها من جانب واحد للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار. وقالت متحدثة عسكرية في القدس بعد إصابة هدفين على الأقل في غزة "القوات الإسرائيلية تهاجم ثانية".

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قد تعهد "بتوسيع" العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة في حال رفض حماس لمقترح التهدئة.

وقال نتانياهو في مؤتمر صحفي مشترك في تل أبيب مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير "إذا لم تقبل حماس باقتراح وقف إطلاق النار -وهكذا يبدو- فإن إسرائيل ستتمتع بشرعية دولية كبيرة لتوسيع العملية العسكرية من أجل استعادة الهدوء المطلوب".

وجاء تهديد نتانياهو بعيد إعلان الحكومة الأمنية الإسرائيلية صباحا موافقتها على اقتراح التهدئة الذي ينص على أن يبدأ وقف إطلاق النار في غزة اعتبارا من الساعة 6.00 بتوقيت غرينتش من يوم الثلاثاء ورفضته حماس.

وأضاف نتانياهو "قبلنا بالمبادرة المصرية من أجل إعطاء فرصة للتعامل مع إزالة الصواريخ والقذائف الصاروخية والأنفاق من قطاع غزة".

وبعد ساعات من الإعلان الإسرائيلي سقط صاروخ أطلق من قطاع غزة على مدينة أسدود الساحلية جنوب إسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري في بيان "هناك تقارير أولية عن سقوط صاروخ على مدينة أسدود ولا يوجد تقارير عن أي أصابات".

وتبنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان "قصف أسدود المحتلة بثمانية صواريخ غراد".

وتنص المبادرة المصرية على أن يبدأ وقف إطلاق النار في غزة اعتبارا من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي من يوم الثلاثاء. إلا أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة لم تعلن موافقتها على الاقتراح.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق في تصريح على صفحته على موقع فيسبوك "لا زلنا نتشاور ولم يصدر موقف الحركة الرسمي بشأن مبادرة مصر".

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