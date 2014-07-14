مجلس الأمن يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا

الأمم المتحددة تسمح بدخول مساعدات إنسانية إلى سوريا دون موافقة دمشق

قرر مجلس الأمن الدولي السماح بإدخال مساعدات إنسانية من دون موافقة الحكومة السورية عبر أربعة معابر حدودية، تقود إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة من تركيا والعراق والأردن.

ويأتي ذلك على الرغم من تحذير سوريا من أنها تعتبر إيصال مثل تلك المساعدات بمثابة شن هجوم عليها.

ويقضي القرار الصادر بالإجماع بإنشاء آلية مراقبة على مدى 180يوما لتحميل قوافل المعونة في الدول المجاورة، التي ستبلغ بدورها السلطات السورية بالطبيعة الإنسانية لشحنات الإغاثة هذه.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 10 مليون شخص في سوريا يحتاجون للمساعدة منهم 4 مليون موجودون في مناطق يصعب الوصول إليها بينما هناك ثلاثة ملايين نزحوا جراء الصراع.

ويسمح القرار الجديد بتسليم المعونة عبر معبر اليعربية على الحدود العراقية وتل شهاب على الحدود مع الأردن وباب السلام وباب الهوا على الحدود مع تركيا، وسقط المعبران التركيان بيد "تنظيم الدولة الإسلامية" الذين سيطروا على مساحات كبيرة في العراق وسوريا الشهر الماضي.

وقالت سيلفي لوكاس سفيرة لوكسمبورج لدى الأمم المتحدة عقب التصويت "لن تكون هناك حاجة إلى موافقة السلطات السورية بعد الآن".

ووافقت روسيا والصين وهما حليفتان لسوريا على القرار بعد أكثر من شهر من المفاوضات بشأن نصه الذي صاغه الأردن وأستراليا ولوكسمبورج، ومن أهم الخطوات التي أسهمت في ضمان صوتي الصين وروسيا إضعاف التهديد باتخاذ مزيد من التدابير مثل العقوبات الاقتصادية إذا لم يلتزم الطرفان المتحاربان.

الطائفية واللاجئون يهددان لبنان

وفي سياق منفصل، قال أكبر مسؤول بالأمم المتحدة في لبنان إن لبنان يواجه خطر التفتت كدولة ألقي على عاتقها عبء 1 مليون لاجئ سوري، وإن على المانحين الأجانب الوفاء بتعهداتهم لمساعدتها على اجتياز الأزمة.

وقال روس ماونتن منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية إن الزعماء السياسيين والدينيين في لبنان غطوا

حتى الآن على التوترات المتنامية، لكن الدول المانحة لم تف بالتعهدات بتقديم الإغاثة.

وقال ماونتن "لم يعد الأمر مجرد مسألة طوارئ إنسانية، بل كما وصفه الرئيس السابق ميشال سليمان بأزمة تتعلق بوجود لبنان، تتعلق بأمن البلاد واستقرار البلاد وأعتقد أن ما يحدث في لبنان سيؤثر على المنطقة.

وأضاف إن هناك ما يربو على 1 مليون لاجئ سوري مسجلين في لبنان أي ما يعادل ربع سكانه مما أدى إلى تفاقم النقص الحاد في المياه ومن المتوقع أن يصل عدد اللاجئين الى أكثر من مليون بحلول نهاية العام.

وقال ماونتن "نخشى أن يتصاعد التوتر بشكل أكبر وألا يؤدي إلى تفاعلات سورية لبنانية فحسب، بل أن يثير للأسف شبح المشكلات بين اللبنانيين وبين طوائفه.

وأضاف إن العنصر المهم الآخر هو ما إذا كانت حكومة بيروت بإمكانها الحافظ على التوازن بين الخليط السياسي والطائفي في لبنان والمضي قدما نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأشار إلى أن تدخل حزب الله في سوريا يثير جدلا كبيرا بكل وضوح على الصعيد الداخلي، وهذا يمثل بعدا أخر لهشاشة الساحة السياسية.

وينتشر اللاجئون السوريون في 1700 منطقة فقيرة خاصة في محافظتي عكار والبقاع، وقال ماونتن إن وجودهم أدى إلى توتر العلاقات مع بعض اللبنانيين الذين فقدوا وظائفهم لصالح السوريين الذين على استعداد للحصول على مبالغ أقل.

وأضاف التوتر الذي نشهده يزيد الاستياء بشأن الموقف والوظائف والحصول على الخدمات الأساسية والاستياء من ذلك.

وتابع.. ترك الشبان الذين في سن العمل والدراسة لشأنهم مما يزيد من السخط ولا أعتقد أن هذا أمر جيد سواء للبنان أو المنطقة.

وتقول الأمم المتحدة إن لبنان يستضيف 38 في المئة من جميع اللاجئين السوريين في الشرق الأوسط وهو أكثر مما تستقبله أي دولة أخرى وأكثر من نصف السوريين في لبنان من الأطفال وغالبيتهم ليسوا في مدارس.