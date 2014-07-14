مارادونا: ميسي لا يستحق جائزة أفضل لاعب

قال أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، إن نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، لم يكن يستحق جائزة أفضل لاعب في مونديال البرازيل التي منحت له الأحد، على رغم خسارة الأرجنتين أمام ألمانيا في النهائي صفر-1 في الوقت الإضافي، وإهدارها فرصة الفوز باللقب العالمي الثالث.

واعتبر مارادونا أن ميسي لم يستأهل الفوز بجائزة الكرة الذهبية لمونديال البرازيل، وقال: "لو استطعت لأعطيته الجنة إنما من غير الطبيعي أن يفوز لاعب بأمر ما بسبب خطة تسويقية".

وكان الكثير من المراقبين تفاجأوا بمنح ميسي الجائزة التي تقدمها شركة أديداس الألمانية للتجهيزات الرياضية، على حساب لاعبين آخرين مثل الألماني توماس مولر والهولندي أريين روبن والكولومبي خاميس رودريغيز.

وعلق مارادونا أيضا على نتيجة منتخب بلاده والأسلوب التدريبي لأليخاندرو سابيلا، فأضاف: "أنا حزين من أجل بلادي وهدف الألماني ماريو غوتزه مؤلم حقا، وبالإجمال، أجد أن الأرجنتين كانت تستحق الوصول إلى ركلات الترجيح على الأقل".

وتابع النجم الذي أحرز مع الأرجنتين لقب كأس العالم 1986 بالفوز على ألمانيا الغربية (3-2): "فوز ألمانيا هو نتيجة سوء تفاهم في صفوف الدفاع الأرجنتيني، ولا أفهم سبب تبديل المهاجم ايزيكييل لافيتزي بعدما شكل ظاهرة على مركز الجناح، ودخول سيرخيو أغويرو لم يكن له الوقع عينه".