البث الحي
منوعات

للمرة الثالثة إطلاق صواريخ من لبنان تجاه إسرائيل

14/7/2014
أمطرت المقاومة الفلسطينية إسرائيل برشقات الصواريخ (اللجزيرة)

قال مسؤولون أمنيون لبنانيون والجيش الإسرائيلي إن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على إسرائيل فجر الاثنين مما دفع القوات الإسرائيلية إلى الرد عليها بقصف مدفعي،  ويعد هذا الهجوم الصاروخي هو الثالث منذ يوم الجمعة الماضي.

وأطلقت المجموعات الفلسطينية مئات الصواريخ على إسرائيل من غزة خلال الاشتباكات الأخيرة. وقالت ناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية إنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الهجوم الصاروخي. كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية.

وتزامنت الهجمات الصاروخية من لبنان مع هجوم إسرائيلي على قطاع غزة قال مسؤولون فلسطينيون انه أسفر حتى الآن عن مقتل 160 شخصا على الأقل.

من جهته ربط المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال موتي ألموز بين إطلاق الصواريخ من لبنان والقتال في غزة، وقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي "البعض على الجهة الأخرى من الحدود يحاول إشعال المنطقة الحدودية، لم نفاجأ بالأمر وكنا مستعدين له وكنا نعرف أن القتال في غزة سيؤثر على مناطق أخرى أيضا".

ولم تسجل أي إصابات جراء إطلاق الصواريخ عبر الحدود اللبنانية-الإسرائيلية في الثلاث هجمات منذ يوم الجمعة.

من جهتها قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية إن "مجهولين أطلقوا السعة 12.25 من صباح الاثنين صاروخين من سهل القليلة (جنوب لبنان) في اتجاه الأراضي المحتلة".

في حين أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن عددا من الصواريخ أطلق من لبنان على الجليل الغربي وانفجر أحدها في منطقة مفتوحة، وقال في بيان "لم تسجل أي إصابات حتى الآن، وقد رد جيش الدفاع الإسرائيلي على الفور بقصف مدفعي على مصادر النيران".

وسمع شاهد عيان في لبنان دوي خمسة انفجارات على الأقل على الناحية اللبنانية من الحدود سببها على ما يبدو القصف الإسرائيلي.

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

عقوبات أوربية وأمريكية ضد تركيا.. وأنقرة ترفض "لغة التهديد"

اجتماع قادة الاتحاد الأوربي في بروكسل (روتيرز)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)