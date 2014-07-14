للمرة الثالثة إطلاق صواريخ من لبنان تجاه إسرائيل

أمطرت المقاومة الفلسطينية إسرائيل برشقات الصواريخ (اللجزيرة)

قال مسؤولون أمنيون لبنانيون والجيش الإسرائيلي إن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على إسرائيل فجر الاثنين مما دفع القوات الإسرائيلية إلى الرد عليها بقصف مدفعي، ويعد هذا الهجوم الصاروخي هو الثالث منذ يوم الجمعة الماضي.

وأطلقت المجموعات الفلسطينية مئات الصواريخ على إسرائيل من غزة خلال الاشتباكات الأخيرة. وقالت ناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية إنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الهجوم الصاروخي. كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية.

وتزامنت الهجمات الصاروخية من لبنان مع هجوم إسرائيلي على قطاع غزة قال مسؤولون فلسطينيون انه أسفر حتى الآن عن مقتل 160 شخصا على الأقل.

من جهته ربط المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال موتي ألموز بين إطلاق الصواريخ من لبنان والقتال في غزة، وقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي "البعض على الجهة الأخرى من الحدود يحاول إشعال المنطقة الحدودية، لم نفاجأ بالأمر وكنا مستعدين له وكنا نعرف أن القتال في غزة سيؤثر على مناطق أخرى أيضا".

ولم تسجل أي إصابات جراء إطلاق الصواريخ عبر الحدود اللبنانية-الإسرائيلية في الثلاث هجمات منذ يوم الجمعة.

من جهتها قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية إن "مجهولين أطلقوا السعة 12.25 من صباح الاثنين صاروخين من سهل القليلة (جنوب لبنان) في اتجاه الأراضي المحتلة".

في حين أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن عددا من الصواريخ أطلق من لبنان على الجليل الغربي وانفجر أحدها في منطقة مفتوحة، وقال في بيان "لم تسجل أي إصابات حتى الآن، وقد رد جيش الدفاع الإسرائيلي على الفور بقصف مدفعي على مصادر النيران".

وسمع شاهد عيان في لبنان دوي خمسة انفجارات على الأقل على الناحية اللبنانية من الحدود سببها على ما يبدو القصف الإسرائيلي.