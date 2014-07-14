دراسة: اختبار بسيط للدم يتنبأ بالزهايمر

التنبؤ المبكر بالزهايمر سيساهم في تطوير الأدوية (Getty) حدد علماء بريطانيون عشرة بروتينات في الدم يمكن استخدامها للتنبؤ بالإصابة بداء الخرف "الزهايمر" ووصفوا هذا الكشف بالخطوة المهمة في الطريق لتطوير اختبار للمرض الذي يتلف خلايا المخ.

وقال العلماء إن مثل هذا الاختبار في حالة تأكيده قد يستخدم بصورة أولية في انتقاء المرضى المحتمل إصابتهم مستقبلا بالمرض لإجراء التجارب السريرية لعلاج تجريبي يجري تطويره حاليا لمحاولة وقف تفاقم الزهايمر وربما يستخدم في يوم ما مستقبلا في عيادات الأطباء.

وقال الباحث سايمون لافستون من جامعة أكسفورد والذي قاد الدراسة بكلية كينغز في لندن "يبدأ الزهايمر في إصابة المخ قبل اكتشاف الإصابة بعدة سنوات وتفشل الكثير من تجاربنا العلاجية لأن المرضى الذين يتلقون الأدوية يكون المخ لديهم قد تلف تلفا شديدا بالفعل" قبل اكتشاف المرض.

وأضاف "قد يساعدنا اختبار بسيط للدم في تحديد واكتشاف المرضى في مرحلة مبكرة كثيرا وهو ما يمكننا من إدراجهم في برنامج للمشاركة في تجارب جديدة ومن ثم تطوير العلاج المأمول".

وارتفعت اسهم شكة بروتيوم ساينسيز التي شاركت في الدراسة مع فريق العلماء من كلية كينغز 12% بعد الكشف عن نتائج تلك الدراسة.

ومرض الزهايمر يعتبر الشكل الأكثر شيوعا للخرف ودللت إحصائيات في 2010 على أنه يكلف العالم 604 مليارات دولار سنويا، وتقول المنظمة الدولية لمرض الزهايمر إن المرض يصيب 44 مليون شخص حول العالم وإن العدد سيزيد إلى ثلاثة أمثاله بحلول 2050.

واستخدم العلماء البريطانيون في دراستهم عينات دم من 1148 شخصا من بينهم 476 مصابا بالزهايمر بالفعل، وحلل العلماء عينات الدماء بحثا عن 26 بروتينا وجدت دراسات سابقة أنها مرتبطة بالزهايمر.

وتوصل العلماء إلى أن 16 بروتينا من هذه البروتينات مرتبطة ارتباطا وثيقا بمرض الزهايمر. ثم أجرو سلسلة اختبارات أخرى على هذه البروتينات الستة عشر لمعرفة أي منها يمكنه التنبؤ بالزهايمر.

ووجد العلماء أن مجموعة من عشرة بروتينات فقط قادرة على التنبؤ بدقة نسبتها 87% بالأشخاص الذين سيصابون بالزهايمر في غضون عام، وهو ما يمكن الأطباء والباحثين من تطوير علاج ناجع قبل تلف خلايا المخ تلفا شديدا ومن ثم لا يمكنها تقبل العلاج.