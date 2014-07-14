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تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على محافظة دير الزور بسوريا

14/7/2014
 تنظيم الدولة الإسلامية يحكم قبضته على محافظة دير الزور شرق سوريا

قال نشطاء إن تنظيم الدولة الإسلامية سيطر على محافظة دير الزور بشرق سوريا، ليحكم بذلك  قبضته على المحافظة المنتجة للنفط والمتاخمة للأراضي التي يسيطر عليها في العراق.

ويتقدم مقاتلو الدولة الإسلامية في مواجهة خصومهم في محافظة دير الزور بفضل الأسلحة التي استولوا عليها في هجوم خاطف ضد قوات الحكومة العراقية عبر الحدود الشهر الماضي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن تنظيم الدولة الإسلامية طرد عشرات من المقاتلين المنافسين من دير الزور، ومن بينهم مقاتلو جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا وجماعة أحرار الشام الإسلامية.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن التنظيم الآن بات يسيطر على المحافظة بأكملها باستثناء بعض المناطق والمطار العسكري الذي تسيطر عليه قوات الحكومة.

وذكر أن المقاتلين من الجماعات الإسلامية المنافسة إما لاذوا بالفرار أو بايعوا الدولة الإسلامية، مضيفا أن القوات الحكومية الموالية للرئيس بشار الأسد لا تزال تسيطر على نحو نصف دير الزور.

وأضاف أن تنظيم الدولة الإسلامية قتل أيضا قياديا محليا في جبهة النصرة، ونشر أنصار التنظيم  الذي اختصر اسمه من الدولة الإسلامية في العراق والشام الشهر الماضي ما قالوا إنه صور لجثة قيادي جبهة النصرة لكن لم يتسن التحقق من صحة الصور.

وقال عمر أبو ليلى المتحدث باسم الجيش السوري الحر المعارض في الشرق إن مئات المقاتلين لاذوا بالفرار إلى منطقة درعا في الجنوب قرب الأردن ومنطقة القلمون قرب لبنان منذ أعلن التنظيم الخلافة في المناطق التي يسيطر عليها والتي تمتد في شرق سوريا وشمال العراق.

وتابع.. أن تدفق الأسلحة من العراق رجح كفة المعركة لصالح تنظيم الدولة الإسلامية وساعده على تأمين السيطرة على حقول النفط المحلية مضيفاً أنه "لم تصلهم مساعدات من الخارج".

 

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