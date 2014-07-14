المرصد السوري: قتلى من حزب الله على الحدود

حزب الله تدخل بالقتال إلى جانب بشار الأسد في سوريا (Getty)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن سبعة مقاتلين من حزب الله اللبناني قتلوا في معركة مع مقاتلين إسلاميين في منطقة جبلية على الحدود اللبنانية السورية قتل فيها أيضا 16 على الاقل من مقاتلي المعارضة.

وأضاف المرصد -وهو مؤيد للمعارضة السورية- أن 31 مقاتلا من حزب الله أصيبوا أيضا في المعركة التي نشبت بين منطقتي راس المعرة السورية وعرسال في شمال شرق لبنان.

ولم يرد على الفور تعليق من حزب الله اللبناني الذي يدعم الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الجارية في البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات.

من جهة أخرى قال مسؤول أمني لبناني ومصدر مقرب من حزب الله إن اثنين من مقاتلي حزب الله و27 من مقاتلي المعارضة السورية على الأقل قتلوا في الاشتباكات التي اندلعت الأحد.

وكانت القوات الحكومية السورية التي يدعمها مقاتلون من حزب الله قد طردت مقاتلي المعارضة من بلدات هامة على طول الحدود مع لبنان في العام الماضي مما ساعد قوات الرئيس السوري على إحكام سيطرته على منطقة تمتد إلى الشمال من دمشق ودفع بقية المقاتلين للاحتماء في المناطق الجبلية الحدودية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حزب الله أسر 14 مقاتلا ينتمون لعدد من الجماعات الإسلامية من ضمنها جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.

وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد إن قوات الحكومة السورية وحزب الله يسيطرون على المنطقة ولكنهم لا يسيطرون على كل مغارة وكل جبل وأن هناك الكثير من المناطق التي يمكن أن يتوارى فيها فيها المقاتلون في الجبال عن الأنظار.