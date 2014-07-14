القسام تكشف عن طائرات دون طيار فوق إسرائيل

كتائب القسام تعلن عن طائرات بدون طيار فوق إسرائيل

أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها أرسلت طائرات دون طيار إلى داخل العمق الإسرائيلي. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض إحدى هذه الطائرات صباح الاثنين .

وأورد بيان لكتائب القسام أن الطائرة التي اعترضها الجيش الإسرائيلي صباح الاثنين ليست هي الأولى، وأن الكتائب نجحت في إرسال طائرات دون طيار إلى العمق الإسرائيلي في مرات سابقة، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الكتائب عن هذا التطور النوعي .

وقام مهندسون محليون لكتائب القسام بتصنيع ثلاثة نماذج من طائرات دون طيار، بحسب البيان، إحداها تقوم بمهام استطلاعية تحمل اسم A1A ، والثانية هجومية وتحمل اسم A1B ، والثالثة هجومية "انتحارية" وتحمل اسم A1C . وأضاف البيان أن هذه الطائرات نفذت ثلاث طلعات، وشاركت في كل طلعة أكثر من طائرة، إحداها كانت فوق وزارة الدفاع الإسرائيلية التي يدار منها العدوان على غزة .

من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي أن منظومة "آرو حيتس" المضادة للصواريخ البالستية اعترضت صباح الاثنين طائرة دون طيار أطلقتها حماس من قطاع غزة، وقد تم إسقاط الطائرة على بعد نحو ثلاثين كيلومترا بالعمق الإسرائيلي فوق مدينة أسدود -كما قال مراسل الجزيرة- والذي أكد أن شظايا الطائرة تناثرت على مناطق واسعة . مضيفا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتجميع حطام الطائرة لإجراء تحقيقات بشأن مدى تطورها وأجهزتها التكنولوجية . طائرات القسام فوق إسرائيل

وفي السياق ذاته، قال القيادي في حركة حماس مشير المصري إن إطلاق المقاومة طائرات دون طيار إلى داخل العمق الإسرائيلي "يشكل رسالة واضحة" إلى إسرائيل التي تشن عدوانها على قطاع غزة.

وأوضح المصري أن الرسالة مفادها أن المقاومة ليست في مرحلة الدفاع عن الشعب الفلسطيني فقط، "بل دخلت مرحلة غزو العدو، لتقول للإسرائيليين إنه لا أمن لهم سواء في البحر أو البر أو الجو ".