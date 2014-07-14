الصاروخ إنتاريس ينطلق إلى محطة الفضاء بالإمدادات

الصاروخ التجاري إنتاريس في طريقة إلى محطة الفضاء الدولية (NASA)

بث تلفزيون وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) شريط فيديو لإطلاق الصاروخ غير المأهول (إنتاريس) التابع لشركة أوربيتال ساينسيز من منصة إطلاق تجارية في ولاية فرجينيا الأحد حاملا مركبة الشحن سيغنوس إلى محطة الفضاء الدولية.

وشحنت المركبة الفضائية سيغنوس على قمة الصاروخ، وصنعتها شركة "أوربيتال ساينسيز" بالشراكة مع "تاليس إلينيا سبيس" وهي مشروع مشترك تملكه تاليس "SA" وفينميكانيكا "SBA".

وتضم الشحنة أكثر من 1660 كلغ من المواد الغذائية والمعدات وإمدادات علمية للمحطة من ضمنها معمل بحثي إلى المحطة الفضائية التي بلغت كلفتها مائة مليار دولار وتوجد على ارتفاع حوالي 425 كلم عن كوكب الأرض. ومن المقرر أن تصل الكبسولة إلى المحطة المدارية وتلتحم بها يوم الأربعاء المقبل.

وهذه هي مهمة الشحن الثانية من بين ثماني شحنات للمحطة الفضائية تديرها أوربيتال ساينسيز بموجب عقد قيمته 1.9 مليار دولار أبرمته مع ناسا لتوصيل الشحنات إلى محطة الفضاء الدولية.