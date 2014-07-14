البث الحي
منوعات

اعتراف ثلاثة إسرائيليين بقتل أبو خضير انتقاماً

14/7/2014
 

قال مسؤولون إسرائيليون إن ثلاثة يهود اعتقلوا للاشتباه بهم في قضية مقتل  الفلسطيني محمد أبو خضير اعترفوا بخطفه وحرقه حيا.

وأسهمت هذه الحادثة في اندلاع معارك مستمرة منذ أسبوع  بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل.

وفي تخفيف لأمر قضائي بحظر نشر أي شيء بخصوص القضية قالت  إسرائيل إن المشتبه بهم اثنان منهم قاصران قالوا للمحققين إنهم سعوا عبر قتل محمد أبو خضير إلى الانتقام لمقتل طلاب المعهد الديني الثلاثة في الضفة الغربية في الشهر الماضي، ولم تعلن أسماء المشتبه بهم الثلاثة على الفور.

وكانت محكمة إسرائيلية قد حجبت أسماءهم عن الإعلام بانتظار توجيه الاتهامات رسميا إليهم.

وتصاعدت التوترات إثر الحادثين وقتل أكثر من 167 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين في العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة التي تديرها حركة حماس.

ومن المحتمل أن يطلب المشتبه به البالغ الذي يواجه أخطر الاتهامات تخفيف الحكم عليه نظرا لإصابته بأمراض عقلية سابقة.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اتهم حماس بمقتل الطلاب اليهود الثلاثة وشن على الأثر حملة عليها جريمة قتل أبو خضير بأنها "شنعاء"، وأمر نتنياهو الشرطة بالعثور على منفذي العملية بسرعة وتعهد بمحاكمتهم فوراً.

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

عقوبات أوربية وأمريكية ضد تركيا.. وأنقرة ترفض "لغة التهديد"

اجتماع قادة الاتحاد الأوربي في بروكسل (روتيرز)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)