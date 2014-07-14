اعتراف ثلاثة إسرائيليين بقتل أبو خضير انتقاماً

قال مسؤولون إسرائيليون إن ثلاثة يهود اعتقلوا للاشتباه بهم في قضية مقتل الفلسطيني محمد أبو خضير اعترفوا بخطفه وحرقه حيا.

وأسهمت هذه الحادثة في اندلاع معارك مستمرة منذ أسبوع بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل.

وفي تخفيف لأمر قضائي بحظر نشر أي شيء بخصوص القضية قالت إسرائيل إن المشتبه بهم اثنان منهم قاصران قالوا للمحققين إنهم سعوا عبر قتل محمد أبو خضير إلى الانتقام لمقتل طلاب المعهد الديني الثلاثة في الضفة الغربية في الشهر الماضي، ولم تعلن أسماء المشتبه بهم الثلاثة على الفور.

وكانت محكمة إسرائيلية قد حجبت أسماءهم عن الإعلام بانتظار توجيه الاتهامات رسميا إليهم.

وتصاعدت التوترات إثر الحادثين وقتل أكثر من 167 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين في العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة التي تديرها حركة حماس.

ومن المحتمل أن يطلب المشتبه به البالغ الذي يواجه أخطر الاتهامات تخفيف الحكم عليه نظرا لإصابته بأمراض عقلية سابقة.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اتهم حماس بمقتل الطلاب اليهود الثلاثة وشن على الأثر حملة عليها جريمة قتل أبو خضير بأنها "شنعاء"، وأمر نتنياهو الشرطة بالعثور على منفذي العملية بسرعة وتعهد بمحاكمتهم فوراً.