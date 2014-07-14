إسرائيل تسقط طائرة دون طيار أطلقت من غزة

صورة لصاروخ فوق مدينة تل أبيب "الدائرة والسهم تشيران إليه" (الجزيرة)

قالت إسرائيل الاثنين إنها أسقطت طائرة من دون طيار مصدرها قطاع غزة بعد أسبوع على بدء عملياتها العسكرية على القطاع. وتمكن نظام صاروخي إٍسرائيلي آخر غير القبة الحديدية من اعتراضها وإسقاطها فوق غزة.

وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها استخدام المقاتلين الفلسطينيين لطائرة من دون طيار، فقد قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة إن جناحها العسكري أرسل عددا من الطائرات من دون طيار لتنفيذ مهمات خاصة في عمق إسرائيل وهو تطور لو تأكد سيجسد تقدما نوعيا هائلا في مستوى التسلح في ترسانة المقاومة الفلسطينية.

من جهته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرات حربية إسرائيلية هاجمت 204 أهداف في قطاع غزة ليل الأحد في أسوأ اشتباكات تندلع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في خلال عامين تقريبا. وقال مسؤولون في القطاع الطبي الإسرائيلي إن 20 شخصا على الأقل جرحوا في الغارات الأخيرة.

وأضاف الجيش أن المقاتلين الفلسطينيين أطلقوا اليوم أكثر من 20 صاروخا إلى إسرائيل لم تتسبب بأي إصابات أو قتلى، على حد قوله.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الطائرة من دون طيار اعترضت بالقرب من ميناء أشدود بصاروخ باتريوت الأميركي الصنع.

وتحاول القوات الإسرائيلية جمع حطام الطائرة في المنطقة التي سقطت بها على بعد 25 كلم شمال قطاع غزة وتحديد ما إذا كانت تحمل متفجرات أم لا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إسقاط الطائرة التي قال إنها أطلقت من قطاع غزة بمنظومة أرو-حيتس المعدة أصلا لمواجهة الصواريخ البالستية وليس باستخدام منظومة القبة الحديدية.

وقال مراسل الجزيرة إلياس كرام إن الطائرة قد تكون محملة بالمتفجرات ويتم توجيهها عن طريق التحكم عن بعد وموجهة إلى هدف بعينه.

وعلى صعيد المواجهة لم تبد إسرائيل أي إشارة على تصعيد قصفها المستمر منذ أسبوع على قطاع غزة، وكان جيش الاحتلال الإسرائيل قد نبه الأحد سكان بلدة بيت لاهيا الحدودية الشمالية إلى ضرورة مغادرة منازلهم وإلا فإنهم سيعرضون حياتهم للخطر بحلول الليل لأنه يعتزم تكثيف غاراته الجوية على ما قال إنها راجمات صواريخ فلسطينية بين منازل المدنيين.

وأوقفت إسرائيل على مايبدو تهديدتها بتصعيد قصفها المستمر منذ أسبوع على قطاع غزة الاثنين على الرغم من إحجامها عن قبول دعوات غربية لوقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تتمسك أيضا بمواقفها الرفضة لهدنة مقابل هدنة.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة إن حوالي ربع سكان بيت لاهيا البالغ عددهم 70 ألف نسمة فروا من منازلهم خوفا من الغارات الإسرائيلية التي قال مسؤولون بغزة إنها قتلت أكثر من 166 شخصا معظمهم من غير المقاتلين منذ بدء حرب القصف عبر الحدود.

ولكن باستثناء غارة جوية واحدة شنت على مزرعة خارج البلدة وقال الفلسطينيون إنها لم تسبب إصابات ساد الهدوء بيت لاهيا إلى حد كبير في الساعات الأولى من صباح الاثنين. كما قالت إسرائيل إن صاروخا أطلق من غزة دون أن يسبب أضرارا.

وعندما سئل ضابط في الجيش الإسرائيلي عن سبب التأخير في التصعيد الإسرائيلي المزمع امتنع عن التعليق وأشار إلى عمليات "تقييم للأوضاع" وهو مصطلح يحتمل أنه يشير إلى حجم عمليات الإجلاء والنزوح من بيت لاهيا أو مداولات إستراتيجية أوسع.

من جهتها ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي في تقرير لها أن هناك "إشارات محددة" تشير إلى سعي حماس لتهدئة العنف على الرغم من أن التقرير لم يذكر تفاصيل ولم يشر إلى مصادر.

وكان وزير الخارجية الأميركي حجون كيري قد عرض الأحد المساعدة في تأمين هدنة بغزة، وكررت نفس الدعوة فرنسا وألمانيا اللتان سترسلان وزيري خارجيتهما للمنطقة الاثنين.

ولكن نظرا لاعتبار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مثل إسرائيل حماس جماعة إرهابية فإن جهود وساطتها تعتبر مثار جدال وشك.

وقال مسؤول أميركي إن كيري أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي معه بأنه "تواصل مع زعماء في المنطقة للمساعدة على وقف إطلاق الصواريخ حتي يمكن إعادة الهدوء ومنع سقوط ضحايا من المدنين وأكد استعداد واشنطن لتسهيل وقف العمليات القتالية بما في ذلك العودة لاتفاقية نوفمبر 2012 لوقف إطلاق النار".

ويشير بذلك إلى اتفاقية توسطت فيها مصر وأوقفت آخر مواجهة كبيرة في غزة.?? ??وتسعى القاهرة الآن إلى تهدئة وقالت حماس إنها تلقت أيضا مبادرات أميركية عبر عباس وقطر. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن تركيا عرضت أيضا التوسط.

وامتنع متحدث باسم نتنياهو عن مناقشة الحوار الذي جرى مع كيري، كما قلل مسؤول إسرائيلي آخر من أهمية الحديث عن هدنة، وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في ساعة متأخرة من مساء الأحد "لاندرس هذا أو ذاك الإقتراح".

وعلى الرغم من الإقرار بأنه من الممكن إيجاد حل دبلوماسي في نهاية الأمر فإن المسؤول الإسرائيلي قال إن بلاده ستواصل هجومها العسكري في الوقت الحالي?? ??"لإعادة الهدوء لفترة طويلة من خلال إلحاق أضرار كبيرة بحماس والجماعات الإرهابية الآخرى في قطاع غزة".

من جهتها أوضحت حماس وجماعة الجهاد الإسلامي أنهما لن تقبلا بمجرد "الهدوء من أجل الهدوء" ويتراجع كل من المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية من حالة المواجهة.

وقال عزت الرشق القيادي في حماس إن نتنياهو بدأ هذه الحرب المجنونة وعليه أن ينهيها أولا، وأردف أنه لا يمكن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار إذا لم تنفذ شروط المقاومة. وأوضح أن على إسرائيل وقف حصار غزة فورا والإفراج عن مئات الفلسطينيين الذين اعتقلتهم في الضفة الغربية الشهر الماضي أثناء بحثها عن ثلاثة فتيان طلاب بمعهد ديني يهودي الذي اتهمت إسرائيل حماس بخطفتهم.

ولم تؤكد حماس أو تنف مسؤوليتها عن تلك العملية.

ورحبت حركة الجهاد الإسلامي بالوساطة المصرية، وقال رمضان شلح أمين عام حركة الجهاد الإسلامي لقناة الجزيرة "لا يمكن أن تكون هناك تسوية أو وساطة بدون مصر".

وأضاف "لن تقبل المقاومة وقف إطلاق النار قبل أن يُرفع الحصار عن قطاع غزة ويُعترف بحقه في مواجهة عدوان إسرائيل عليه".

من جهة أخرى وعلى الجانب الفلسطيني من الأحداث وفي مفاجأة جديدة للمقاومة أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها سيرت عددا من الطائرات دون طيار إلى داخل العمق الإسرائيلي. ويأتي هذا الإعلان بعدما قال الجيش الإسرائيلي أنه أسقط طائرة بدون طيار قادمة من غزة فوق أسدود، فيما تواصل صواريخ المقاومة ضرب المدن الإسرائيلية موسعة باستمرار رقعة استهدافها.

وأشار كرام أيضا إلى أن الصواريخ واصلت سقوطها على مدن وبلدات إسرائيلية صباح اليوم حيث سقطت بعض الصواريخ على عسقلان وتيفوت وعلى المناطق المتاخمة لغزة، كما دوت صفارات الإنذار في بئر سبع.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أطلقت أمس 137 صاروخا باتجاه أهداف ومدن وبلدات إسرائيلية، معظمها باتجاه تل أبيب وفق الجيش الإسرائيلي، كما أطلقت عدة صواريخ تجاه مدينة أسدود سقط أحدها على قاعدة عسكرية إسرائيلية تحوي صواريخ نووية من طراز حيتس2 ويريح2.

وأكدت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- أنها قصفت مدينة عسقلان بعدة صواريخ اعترضت القبة الحديدية بعضها، كما قصفت أيضا مدينة نتانيا شمال تل أبيب لأول مرة، كما هددت بقصف مدينتي ديمونة وتل أبيب دون تحديد الموعد.

من جهتها، أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قصف مدن تل أبيب وريشون ليتسيون والأطراف الجنوبية لمدينة حيفا بالصواريخ.

وقالت مصادر إسرائيلية إن عدة صواريخ سقطت على مطار بن غوريون وأطراف مدن تل أبيب وعسقلان والنقب وبئر السبع وقاعدة "بالمخيم" الجوية لأول مرة.