167 شهيدا في غزة وتوغل محدود للجيش الإسرائيلي

حاولت قوات من الجيش اللإسرائيلي التوغل في غزة (الجزيرة)

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية غاراته على قطاع غزة وقصف أهدافا أمنية بصفة خاصة من بينها كلية الشرطة ومجمع أنصار الأمني ومنطقة الجوازات، وذلك بعد مجزرة استشهد فيها 18 فلسطينيا من عائلة واحدة في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا سكنيا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت فجر اليوم مدينة عرفات للشرطة ومجمع أنصار الأمني ومنطقة الجوازات غرب غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بسقوط عدد من الشهداء والإصابات جراء قصف إسرائيلي في منطقة رفح. وبهذا يصل عدد الشهداء منذ بداية الحملة الإسرائيلية على القطاع إلى 167 بينما بلغ عدد الجرحى حوالي 1100. وقد أوقع القصف الإسرائيلي لغزة يوم السبت وحده 46 شهيدا.

وقد أظهرت صور حصلت عليها الجزيرة تناثر جثث الشهداء تحت ركام منزل عائلة البطش الذي استهدف وسط حي مكتظ بالسكان في غزة مما أدى إلى استشهاد 18 من العائلة.

وقال مراسل الجزيرة وائل الدحدوح إن طائرة إسرائيلية قصفت منزل العقيد تيسير البطش قائد شرطة غزة الواقع قرب مسجد في حي التفاح تزامنا مع خروج المصلين من صلاة العشاء والتراويح وأشار إلى إصابة العقيد بجراح خطرة.

وأضاف الدحدوح أن عددا من المصابين الذين نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي في حالة خطيرة مشيرا إلى أن بعض الجثامين تحولت إلى أشلاء. من جهته قال تامر المسحال مراسل الجزيرة إن حالة من الغضب سادت في مجمع الشفاء الطبي إثر المجزرة.

وكان الطيران الإسرائيلي شن في وقت سابق السبت سلسلة من الغارات على مختلف مناطق غزة إثر إطلاق كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صواريخ على تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت شريط فيديو يظهر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا بقطاع غزة بعد مرور 56 ثانية فقط على سقوط ما تصفه سلطات الاحتلال بقذيفة تحذيرية على المنزل.

وأفاد مراسل الجزيرة تامر المسحال بأن جيش الاحتلال أنذر سكان شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم، وقال إن ذلك قد يؤدي إلى احتمال حدوث مزيد من المجازر الإسرائيلية.

وعلى الأرض تتواصل استعدادات قوات الاحتلال لهجوم بري على القطاع فقد حشد الجيش الإسرائيلي حوالي ثلاثين ألفا من جنود الاحتياط لهذا الغرض.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال ألموز موتي لإذاعة الجيش الإسرائيلي السبت إن الاستعدادات تجري للمراحل التالية في العملية حتى تكون قواتنا جاهزة لدخول الميدان، وتابع لقد "أخذنا في الآعتبار كل الاحتمالات، وقمنا بعملكل ما يجب علينا فعله".

من جهتها، قالت مراسلة الجزيرة في القدس جيفارا البديري إن هناك معلومات أفادت بأن الجيش الإسرئيلي قسّم غزة لمربعات، وفقا لما سماها "خارطة الألم"، تهدف إلى ضرب كتائب المقاومة بغرض إضعافها وهو ما يسعى لتحقيقه عبر الغارات الجوية.

وكانت فرقة كوماندوس من البحرية الإسرائيلية قد اشتبكت مع مسلحين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال غارة صغيرة على ساحل قطاع غزة الأحد في أول اشتباك من نوعه خلال هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ قبل ستة أيام على القطاع بهدف ما سماه منع الفلسطينيين من إطلاق صواريخ على إسرائيل.

من جهته قال اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه وبدعم من المقاتلات هاجمت قوة إسرائيلية موقعا في شمال غزة يستخدم لإطلاق صواريخ طويلة المدى، وأضاف أن النشطاء فتحوا النار وأصابوا أربعة من قوات الكوماندوس إلا أنه جرت إصابة موقع الإطلاق.

وقالت حماس إن مقاتليها أطلقوا النار على القوة الإسرائيلية قبالة الساحل ومنعوها من النزول على الشاطئ.

وأضاف ليرنر إن القوات "أنهت مهمتها" وأن نتائج الغارة "ستكون أول نشاط بري معلن" تقوم به القوات البحرية في غزة. وقالت إسرائيل إنه لم يقتل أي مواطن جراء الصواريخ التي تطلقها حماس.

وبعد ساعتين من الإعلان عن الغارة البرية أطلق نشطاء صواريخ طويلة المدى وانطلقت صافرات الإنذار في مطار بن جوريون بتل أبيب وبعض الضواحي.

وتقول إسرائيل إن شن هجوم بري على غزة لايزال أحد الخيارات وقامت بالفعل بتعبئة قوات من الاحتياط ولكن معظم الهجمات كانت من الجو حتى الآن مصيبة حوالي 1200 هدف في القطاع.

وتابع ليرنر إن إسرائيل ستسقط منشورات في بيت لاهيا بغزة لحث آلاف السكان على الإجلاء قبل ضربات مزمعة هناك.