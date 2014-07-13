مسلحون يسيطرون على بلدة الضلوعية شمال بغداد

مسلحون يسيطرون على بلدةو القائم العراقية (أرشيف-الجزيرة)

أعلنت مصادر رسمية عراقية أن مسلحين سيطروا على جزء كبير من ناحية الضلوعية ذات الغالبية السنية والواقعة إلى الشمال من بغداد بعد هجوم بدا فجر الأحد وأسفر عن مقتل ستة من عناصر الشرطة.

وقال قائممقام ناحية الضلوعية مروان متعب لوكالة فرانس برس للأنباء "AFP" أن "مسلحين هاجموا فجر اليوم الأحد بلدة الضلوعية "90 كلم شمال بغداد" وسيطروا على قسم كبير منها بما ذلك مركز الشرطة والمجلس البلدي ومديرية ناحية الضلوعية.

وأضاف المصدر أن "ستة من عناصر الشرطة قتلوا وجرح 6 أشخاص آخرين خلال الاشتباكات مع المسلحين التي ما زالت متواصلة حتى الآن" وفقا للمصدر ذاته.

وأوضح المصدر أن "المسلحين فجروا جسر الضلوعية الرئيسي الواقع إلى الغرب والمؤدي إلى قضاء بلد "70 كلم شمال بغداد".

وأكد أبو عبد الله وهو أحد أهالي الضلوعية في اتصال هاتفي "AFP" تعرض الناحية لهجوم وسقوط سلسلة من قذائف الهاون وسماع دوي رصاص في أماكن مختلفة من البلدة منذ فجر اليوم.

ويسيطر مسلحون ينتمون إلى تنظيم "الدولة الاسلامية" الجهادي المتطرف على عدة مدن في الأنبار وعلى مناطق واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى إثر هجوم كاسح شنوه قبل أكثر من شهر.

وسيطر هؤلاء المسلحون الشهر الماضي على ناحية الضلوعية لعدة أيام قبل أن تنجح قوات الشرطة مدعومة بمسلحين من السكان في طردهم.

كما قتلت امرأة وأصيب أربعة أشخاص آخرون من بينهم طفل بجروح في 20 يونيو عندما استهدفت مروحية عسكرية عراقية بالخطأ منازل في ناحية الضلوعية بعد أيام قليلة من تحريرها من المسلحين.

وتعتبر الضلوعية منطقة إستراتيجية بين بغداد وسامراء "110 كلم شمال بغداد"، وهي أقرب نقطة من العاصمة يسيطر عليها المسلحون منذ بدء هجومهم الكاسح، علما بأنهم يسيطرون منذ بداية العام أيضا على الفلوجة "60 كلم غرب بغداد".