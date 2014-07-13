علي العريض أمينا عاما جديدا لحركة النهضة التونسية

علي العريض

أعلنت حركة النهضة التونسية الأحد عن تعيين رئيس الحكومة السابق علي العريض أمينا عاما للحركة خلفا لحمادي الجبالي.

وجاء في بيان للحركة نشر على موقعها الإلكتروني أن مجلس الشورى قام "بتزكية الأخ علي لعريض أمينا عاما جديدا للحركة خلفا للأخ حمادي الجبالي الذي قدّم استقالته في وقت سابق. و في هذا الإطار يحيي المجلس جهود الأخ حمادي الجبالي على رأس الأمانة العامة و في جميع المراحل التي مرت بها الحركة التي تبقى دائما في حاجة إلى دوره القيادي".

وكان الجبالي قدم استقالته في آذار/مارس الماضي مؤكدا أنها ليست "محاولة لتقسيم أو إضعاف الحركة". وأكد مسؤول في النهضة لوكالة الصحافة الفرنسية "إن الجبالي ترك منصب الأمين العام وليس الحركة، ولا يزال عضوا فيها".

وتولى الجبالي منصب رئيس الحكومة التونسية في كانون الأول/ ديسمبر 2011 بعد أول انتخابات حرة في تونس فازت بها النهضة بعد الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. وقدم الجبالي استقالته إثر أزمة سياسية تبعت اغتيال القيادي المعارض شكري بلعيد في شباط / فبراير 2013. ومنذ ذلك الحين تسري شائعات عن ترشحه لرئاسة الجمهورية في انتخابات من المفترض تنظيمها بحلول نهاية العام الحالي.

وشغل العريض منصب رئيس مجلس شورى الحركة بين العامين 1983 و1986 من ثم ترأس مكتبها السياسي. وفي العام 1992 أدين بالسجن 15 عاما وتعرض للتعذيب في سجون نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.