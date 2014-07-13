عزت الدوري يحث العراقيين على تحرير بغداد

عزت الدوري في صورة أرشيفية (رويترز)

دعت رسالة صوتية منسوبة لعزت إبراهيم الدوري المساعد المقرب من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كل العراقيين إلى توحيد الجهود لتحرير البلاد وأشاد بالمسلحين الذي قادوا الهجوم الذي حدث الشهر الماضي عبر شمال العراق.

وقيل إن هذا التسجيل الصوتي -الذي بث على موقع على الإنترنت مؤيد لحزب البعث الذي كان يتزعمه صدام- لعزت إبراهيم الدوري أكبر مسؤول من مساعدي صدام مازال هاربا بعد الإطاحة بصدام في غزو قادته الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من كبر سنه وما? ?ذكرته تقارير عن إعتلال صحته يعتقد أن الدوري يقود الجماعة البعثية المتشددة جيش النقشبندي وهي واحدة من جماعات عديدة أيدت تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في هجومه المباغت عبر المحافظات السنية في شمال وغرب العراق الشهر الماضي.

وقال المتحدث -الذي قدم نفسه على أنه الدوري- في التسجيل الذي نشر مساء السبت على الإنترنت "حيا الله بعض مجاميع أنصار السنة وفي طليعة هؤلاء جميعا أبطال وفرسان القاعدة والدولة الإسلامية، فلهم منا تحية خاصة ملؤها الاعتزاز والتقدير والمحبة، تحية طيبة لقياداتهم التي أصدرت العفو العام عن كل من زلت قدمه وخان نفسه والله ووطنه ثم تاب إلى الله".



كما حيا الدوري -الذي كان يتحدث ببطء- "جيش وفصائل الثورة، جيش رجال الطريقة النقشبندية، ومقاتلي الجيش الوطني الباسل، ومقاتلي القيادة العليا للجهاد والتحرير، ومقاتلي الجيش الإسلامي، ورجال كتائب ثورة العشرين الأبطال، ومقاتلي جيش المجاهدين".

ودعا "إخوتنا في الفصائل الجهادية الإسلامية أن يَسموا على الطائفية والعرقية والإقليمية، وأن يعلموا أن شعبنا الأصيل الوفي في الجنوب وفي الفرات الأوسط هو الذي تصدى للعاصفة الخمينية".

وقال الصوت الوارد في التسجيل والذي يشبه الصوت الذي ورد في التسجيلات السابقة التي بثت باسم الدوري "يا أبناء شعبنا الأبي إن بلدنا قد تعرض لاجتياح فارسي صفوي تدميري وخاصة بعد هروب الجيش الأميركي من ميادين الصراع وقدمت الإدارة الأميركية هذا البلد لقمة سائغة لإيران الصفوية، ومادام بلدنا قد تعرض لاستعمار إيراني صفوي استيطاني سرطاني فإني أدعو جميع المشتركين والمتورطين في هذه العملية القذرة أن ينفضوا أيديهم منها ويتبرأوا ممن صاغها، ويتوبوا إلى الله ويلتحقوا بصفوف الثوار وقد تحرر نصف بلدهم وتحرير بغداد بات قاب قوسين أو أدنى ساهموا كل على قدر طاقته وإمكاناته لاستكمال تحرير بلدنا".

وأشاد الصوت الوارد في التسجيل الذي بلغت مدته 15 دقيقة بمقاتلي القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بالإضافة إلى الجماعات الآخرى التي تقاتل "الاستعمار الفارسي الصفوي" للعراق في إشارة على ما يبدو إلى حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي يقودها.

ولكنه ألمح أيضا إلى الانقسامات الواضحة على نحو متزايد بين الجماعات المختلفة التي تقاتل قوات المالكي قائلا إن من المهم تنحية الخلافات جانبا والتوحد.

وتابع الدوري "علينا أن نؤجل كل خلافاتنا مهما كان حجمها ونوعها، وذلك لأن هدف تحرير العراق أكبر من ذلك".

ويسيطر مسلحون من العشائر وتنظيم الدولة الإسلامية على عدة مدن في محافظة الأنبار وعلى مناطق واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى إثر هجوم شنوه قبل أكثر من شهر، وبدأ بالسيطرة على مدينتي الموصل مركز نينوى وتكريت مركز صلاح الدين.

واعتبر الدوري في التسجيل المنسوب إليه أن "يومي تحرير نينوى وصلاح الدين من أعظم أيام تاريخ العراق والعرب بعد أيام الفتح الإسلامي"، ورأى أن "نصف العراق قد تحرر وخرج من قبضة الاستعمار الصفوي البغيض"، وأن "تحرير بغداد الحبيبة قاب قوسين أو أدنى".

وكان عزت الدوري المتواري عن الأنظار منذ سقوط بغداد عام 2003 قد أعلن في تسجيل مصور بداية العام 2013، دعمه للمظاهرات التي كانت تعم مدن الأنبار وتهدف إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.