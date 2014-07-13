سامسونغ تحدث متجرها وتغير اسمه لـ"Galaxy Apps"

قامت شركة "سامسونغ" بتحديث متجر التطبيقات الخاص بها تحديثا جذريا شمل اسم المتجر وواجهته، لجعله أكثر شمولية في البرامج ولضمان تزويد مستخدمي أجهزتها الذكية العاملة بنظام التشغيل "أندرويد" بالتحديثات اللازمة وبالمحتوى الحصري والخصومات والعروض الترويجية والمجانية.

وقالت سامسونغ إن المتجر الجديد الذي تغير اسمه من "سامسونغ آبس" "Samsung Apps" إلى "غالكسي آبس" "Galaxy Apps" يضم المئات من التطبيقات الحصرية الخاصة بمستخدمي أجهزة "غالاكسي" الذكية التي تنتجها.

وأضافت "سامسونغ" أن متجر التطبيقات الذي جرى إعادة تصميمه كليا يوفر للمستخدمين تطبيقات أكثر فعالية وخصوصية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من العروض الترويجية والتخفيضات الخاصة بمستخدمي هواتف وحاسبات "غالاكسي" اللوحية.

وتأتي واجهة المستخدم في المتجر الجديد مقسمة إلى ثلاثة أقسام "Best Picks" و"Top" و"For Galaxy" ويتيح القسم الأول للمستخدمين العثور على التطبيقات والعروض المخصصة لأجهزتهم، بينما تقوم الفئة الثانية بعرض أكثر التطبيقات انتشارا بحسب الشعبية والتاريخ والسعر.

وبدورها تأتي فئة "For Galaxy" مقسمة إلى أربعة أقسام أخرى، حيث يعرض القسم الأول الذي يأتي تحت اسم "Galaxy Gifts" التطبيقات المجانية الخاصة بمستخدمي أجهزة "غالاكسي"، ويعرض قسم "Galaxy Essentials" التطبيقات الضرورية لأجهزة غالاكسي والتي يجب على حائزيها تثبيتها على الجهاز.

أما القسم الثالث والذي يأتي تحت اسم "Apps for Professionals" فهو للتطبيقات والخدمات التي تستهدف قطاع الأعمال والمهنيين، بينما يتيح القسم الأخير "Galaxy Specials" للمستخدمين تنزيل التطبيقات التي برمجتها باستخدام بناؤها حزمة تطوير البرمجيات "SDK" الخاصة بـ "سامسونغ".

وتعتزم شركة "سامسونغ" تحديث متجر "غالاكسي آبس" وتثبيته تدريجيا في جميع أجهزة "غالاكسي" الذكية والتي يزيد عددها عن 130 مليون في 161 بلدا.

ورأي مراقبون وصحفيون متخصصون في التقنيات أن نظام التشغيل الجديد "تايزن" "Tizen" الذي تطوره "سامسونغ" مع مجموعة من الشركات قد يكون أحد الأسباب الرئيسية وراء تغيير اسم متجر التطبيقات الخاص بسامسونغ.