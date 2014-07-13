الحوثيون: سننسحب من عمران بمجرد انتشار الجيش

قال الحوثيون إنه بمجرد وصول أول كتيبة للجيش اليمني سينسحبون فورا من عمران (Getty-أرشيف)

يستعد المتمردون الحوثيون في اليمن للانسحاب من مدينة عمران في شمال صنعاء التي سيطروا عليها الثلاثاء الماضي تلبية لدعوة وجهها مجلس الأمن الدولي.

وقال محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين لوكالة الصحافة الفرنسية "AFP" إن "رجالنا المسلحين سينسحبون من عمران بمجرد أن تنتشر في المدينة كتيبة من الجيش" في طريقها الآن من صعدة (معقل الحوثيين) إلى عمران، لافتا إلى أن هذه التسوية "تم التفاوض بشأنها مع وزارة الدفاع".

وتوقع عبد السلام أن تصل هذه الكتيبة إلى عمران التي تبعد حوالي مائتي كلم من صعدة "في وقت لاحق اليوم"، مشيرا إلى أن هذه الكتيبة بداية فقط وسيعقبها وحدات انتشار أخرى من الجيش اليمني.

وأضاف أنه "مع انتشار الجيش اليمني في المدينة فلن يعود هناك ثمة سبب لوجود مجموعات مسلحة في المدينة"، وأوضح أنه "تم تطهير عمران من التكفيريين"، في إشارة إلى أنصار حزب التجمع اليمني للإصلاح الخصم الرئيسي للحوثيين.

وكان مجلس المن قد دعا الجمعة المتمردين الحوثيين إلى الانسحاب من عمران وجدد تأكيد دعمه للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وعملية الانتقال السياسي في هذا البلد.

وتوعدت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس مجددا في بيان صدر بالإجماع بفرض عقوبات محددة بحق من يعرقلون العملية الانتقالية في اليمن وقد طلبت الدول الأعضاء بمجلس الأمن من الخبراء الأممين "الإسراع" بتقديم اقتراحات في هذا الصدد.

من جهة أخرى وعلى صعيد التوتر الأمني في اليمن قال مصدر أمني إن مسلحين اغتالوا الجمعة الماضيى مدير عام الدفاع المدني في مدينة الشحر (محافظة حضرموت) العقيد علي باراس أمام منزله وسط المدينة.

وذكر المصدر أن المسلحين الذين "يرجح" أنهم من تنظيم القاعدة -الذي ينشط بقوة في المحافظة- كانوا يستقلون دراجة نارية عندما أطلق أحدهم النار على الضابط باراس ثم "لاذوا بالفرار إلى منطقة غير معروفة".