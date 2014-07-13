اختلافات كبرى بين إيران والقوى العالمية بشأن النووي

أعلن وزراء الدول الكبرى الذي حضروا إلى فيينا الأحد لتقييم المفاوضات مع إيران أن التوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي لطهران لا يزال بعيد المنال قبل أسبوع من انتهاء مهلة العشرين من تموز/يوليو.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إنه من غير المرجح حدوث اختراق سريع في المفاوضات حول ملف إيران النووي لوجود خلافات عميقة، وهو ما أكده نظيره الأمريكي جون كيري في تصريحاته خلال مشاركته في جلسة المفاوضات في فيينا والتي يفترض أن تخلص إلى اتفاق نهائي خلال أسبوع واحد. وقال كيري إنه توجد اختلافات كبرى بين إيران والقوى العالمية الست. وقال "من الواضح أنه لا تزال لدينا بعض الفجوات الكبيرة للغاية لذا فنحن بحاجة لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تحقيق بعض التقدم".

من جهته أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الأحد قبل أن يغادر فيينا عائدا إلى باريس أن الدول الكبرى وإيران لم تتوصل بعد إلى اتفاق حول البرنامج النووي لطهران. وقال "أجرينا مشاورات معمقة لكننا لم نتوصل بعد إلى اتفاق"، مضيفا أن هذه المشاورات كانت مفيدة وستتواصل.

من جانبه قال نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير "الوقت يضيق قبل العشرين من تموز/يوليو لا يمكنني أن أجزم بأن اتفاقا سيحصل". واعتبر أن "الكرة في ملعب إيران، أمل أن تكون الأيام المتبقية قبل 20 تموز/يوليو كافية لدفع طهران إلى التفكير".

كما دعت الصين الأحد الدول الكبرى وإيران على "إظهار ليونة" في المفاوضات حول البرنامج النووي لطهران. وقال نائب وزير الخارجية الصيني لي باو دونغ للصحافيين في فيينا "نحض جميع الأطراف على إظهار ليونة وإرادة سياسية"، مضيفا "لقد وصلنا إلى مرحلة حرجة، علينا التقدم".

من جهته حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد من أن أي اتفاق نووي مع إيران يتيح لها القدرة على تخصيب اليورانيوم سيكون "كارثيا". وقال نتانياهو في مقابلة مع صحيفة فوكس نيوز صنداي "سيكون الأمر كارثة على الولايات المتحدة وعلى جميع الأطراف الآخرين". وأضاف "سيكون اتفاقا سيئا إذا تمكن الإيرانيون من الاحتفاظ بمواد مخصبة مع القدرة على تخصيب ما يكفي منها لصنع قنبلة وجعل المفتشين على الأرض يثقون بهم".

ونقل التلفزيون الرسمي في إيران عن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني وهو من كبار المفاوضين الإيرانيين أيضا قوله "لا تزال هناك خلافات حول كل القضايا الرئيسية والمهمة لم نتمكن من تضييق الفجوات بشأن القضايا الكبيرة ولم يتضح إن كان بإمكاننا فعل ذلك". وقال عراقجي "ليست متشائما ولكنني ليست متفائلا جدا أيضا بشأن فرص التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي للمفاوضات ".

وأشار إلى أنه في حال انهيار المحادثات ستستأنف إيران التخصيب عالي المستوى الذي أوقفته في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي عندما بدأ تطبيق اتفاقية أولية توصل إليها الطرفان قبل ذلك بشهرين وفي المقابل حصلت إيران على تخفيف محدود لبعض العقوبات.