إرجاء جلسة البرلمان العراقي إلى الثلاثاء

قرر مجلس النواب العراقي تأجيل جلسته إلى يوم الثلاثاء المقبل بسبب عدم توافق الكتل البرلمانية على تسمية مرشحيها للرئاسات الثلاث.

وكانت الجلسة قد التأمت بحضور عدد كاف من النواب, كما حسمت الكتلة السنية مرشحها لرئاسة المجلس, لكن عدم تقديم الكتلتين الكردية والشيعية مرشحيهما للمناصب السيادية العليا أدى إلى تأجيل الجلسة.

ويسعى رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يمثل ائتلاف دولة القانون برئاسته أكبر قائمة في البرلمان إلى فترة ثالثة في المنصب لكنه يواجه معارضة من السُنة والأكراد واتهامات بالتمييز الطائفي.

ميدانيا قالت مصادر أمنية إن مسلحين سيطروا على بلدة الضلوعية التابعة لمحافظة صلاح الدين, والتي تبعد نحو 80 كيلومترا شمال العاصمة العراقية بغداد. وأضافت المصادر أن ستة أشخاص قتلوا بينهم أربعة من عناصر الشرطة في الهجوم على البلدة.

كما يتواصل تدفق النازحين من مدينة تلعفر في محافظة دهوك على أربيل بسبب استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة. وتجاوز عدد النازحين خمسة آلاف تم إيواؤهم في أحد المخيمات في انتظار نقلهم جوا إلى بغداد ومحافظات جنوبية أخرى أبدت استعدادها لاستقبالهم.

وقال نيكولاي ملادينوف المبعوث الخاص بالأمم المتحدة في العراق إن البلاد قد تغرق في الفوضى إذا فشل البرلمان في الاتفاق على حكومة في جلسة الأحد، وقد وصل عدد القتلى الشهر الماضي إلى أكثر من 2400 شخص.