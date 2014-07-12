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ووتش: القوات العراقية أعدمت أكثر من 250 سجينا

12/7/2014

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان أصدرته الجمعة، إن "قوات الأمن العراقية والميليشيات المساندة لحكومة بغداد يبدو أنها أعدمت بشكل غير قانوني 255 سجينا على الأقل منذ التاسع من يونيو / حزيران الماضي".

وأضاف البيان، "إن هذه الإعدامات الجماعية التي جرت خارج نطاق القضاء قد تعتبر جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

وقالت المنظمة، إن الإعدامات ربما اقترفت انتقاما للتقدم الذي أحرزته الحركة التي كانت تسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، والتي غيرت اسمها أخيرا إلى "الدولة الإسلامية".

وأشارت المنظمة أنها وثقت مذابح اقترفت بحق سجناء الشهر الماضي في الموصل وتلعفر وبعقوبة وراوة وغيرها، وقالت، "في إحدى الحالات أضرم القتلة النار في عشرات السجناء، وفي حالتين ألقوا قنابل يدوية في زنزانات مكتظة بالسجناء". وطالبت هيومان رايتس ووتش بإجراء تحقيق دولي في هذه الإعدامات.

وقال نائب مدير شؤون الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش جو ستورك، "إن قتل السجناء يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وأضاف، "فيما يدين العالم التصرفات الوحشية التي تقوم بها داعش، عليه ألا يغض الطرف عن ممارسات القتل الطائفي التي تقوم بها القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها".

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