مقاتلات أوكرانية تقصف مواقع لانفصاليين

قال حرس الحدود الأوكراني، إن أوكرانيا أرسلت مقاتلات لقصف مواقع للانفصاليين في وقت مبكر من صباح السبت، بعد أن واصل الانفصاليون هجمات صاروخية على قوات الحكومة قرب الحدود مع روسيا.

وقال الجيش إن القوات الأوكرانية استخدمت المدفعية أيضا للرد على نيران الانفصاليين بعد ليلة من العنف في عدة مناطق بشرق أوكرانيا، في أعقاب هجوم صاروخي نفذه الانفصاليون الجمعة وأدى إلى مقتل 23 جنديا.

وتعهد الرئيس بيترو بوروشينكو بالعثور على المتمردين المؤيدين لروسيا المسؤولين عن الهجوم، والقضاء عليهم، حيث أسفر الهجوم الذي استهدف موقع "زيلينوبيليا" عن إصابة قرابة مائة.

وذكرت وحدة عمليات "مكافحة الإرهاب" الحكومية، أن جنديين آخرين على الأقل قتلا، وأصيب 20 آخرون السبت في هجوم نفذه المتمردون بقذائف المورتر والصواريخ على نقاط تفتيش عسكرية في "دياكوف" و"نيجنوديرفيتشكا" قرب "لوجانسك".

وذكر حرس الحدود في بيان أن وحدات تتبع الجيش وحرس الحدود تعرضت مجددا لهجوم صاروخي في عدة مناطق قرب الحدود بعد منتصف الليل.

وقال حرس الحدود في البيان، "ردت القوات المسلحة الأوكرانية بالقصف المدفعي وبأوامر وزير الدفاع انطلقت مقاتلات لتراقب مجال أوكرانيا الجوي، وتكون على استعداد للتصدي لهجمات أخرى محتملة".

ومن ناحية أخرى، أصدر الاتحاد الأوروبي السبت قرارات حظر سفر وتجميد أصول ضد الزعيم الانفصالي الأوكراني "ألكسندر بوروداي" و10 انفصاليين آخرين.

وقال الاتحاد إن بوروداي، "مسؤول عن الأنشطة الانفصالية الحكومية لما يعرف بحكومة جمهورية دونيتسك الشعبية"، فيما نفى بوروداي أي صلة له بموسكو.