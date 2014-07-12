كتائب القسام تطلق صواريخ J80 على تل أبيب

أعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب بعشرة صواريخ من طراز j80 مساء السبت، بعدما دعت المدنيين الإسرائيليين للحذر ووسائل الإعلام لتصوير الضربة التي ستوجهها لتل أبيب في غضون ساعة، ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب عقب إطلاقها.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي إن أربعة صواريخ أطلقت مساء السبت من قطاع غزة على تل أبيب تم اعتراضها كلها من جانب نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ. جاء ذلك بعد إطلاق ثلاثة صواريخ من غزة في اتجاه القدس وسقوطها في منطقتي بيت لحم والخليل في الضفة الغربية المحتلة بحسب المصدر نفسه.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد أكثر من ثلاثين شخصا السبت مع استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي. ومن بين الضحايا ستة سقطوا في قصف استهدف حي الشيخ رضوان شمال غزة، وفتاتان استشهدتا في غارة استهدفت جمعية للمعوقين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وبهذا يرتفع عدد الشهداء منذ بدء الحملة الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 133 فضلا عن نحو 100 جريح.

من جهته دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين وإلى إعادة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين والذي تم التوصل إليه عام 2012. وعبر المجلس عن قلقه البالغ بشأن سلامة المدنيين وحمايتهم.

وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي إن بيان الدول الأعضاء في مجلس الأمن خطوة أولى لوقف إطلاق النار غير أنه لم يشمل إدانة واضحة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة أو تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق باغتيال محمد أبو خضير. و أضاف المعلمي إذا لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار سنعاود مرة أخرى إلى مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات أخرى.

وقد اعتبر السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة أن بيان مجلس الأمن لا يصبو إلى ما يطمح إليه الفلسطينيون مؤكدا أنه كان ينتظر إصدار قرار ملزم لوقف إطلاق الناس وحماية دولية للمدنيين الفلسطينيين.