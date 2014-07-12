البث الحي
منوعات

الحوثيون يستعدون للانسحاب من مدينة عمران

12/7/2014

يستعد المسلحون الحوثيون في اليمن للانسحاب من مدينة عمران في شمال صنعاء التي سيطروا عليها الثلاثاء تلبية لدعوة وجهها مجلس الأمن الدولي.

وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام لوكالة الصحافة الفرنسية "إن رجالنا المسلحين سينسحبون من عمران ما إن تنتشر في المدينة كتيبة من الجيش" توجهت الأحد إلى عمران آتية من صعدة معقل الحوثيين، لافتا إلى أن هذه التسوية "تم التفاوض في شأنها مع وزارة الدفاع".

وتوقع أن تصل هذه الكتيبة إلى عمران التي تبعد حوالي 200 كلم من صعدة "في وقت لاحق اليوم"، مشيرا إلى أن الكتيبة "سيعقبها انتشار لوحدات أخرى من الجيش تابعة لوزارة الدفاع".

وأضاف عبد السلام "مع انتشار الجيش لن يعود ثمة سبب لوجود مجموعات مسلحة في المدينة"، موضحا أنه "تم تطهير عمران من التكفيريين"، في إشارة إلى أنصار حزب الإصلاح الإسلامي، الخصم الرئيسي للحوثيين.

ودعا مجلس الأمن الجمعة المسلحين الحوثيين إلى الانسحاب من عمران وجدد تأكيد دعمه للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وعملية الانتقال السياسي في هذا البلد.

وفي بيان صدر بالإجماع، توعدت الدول ال15 الأعضاء في المجلس مجددا بفرض عقوبات محددة بحق من يعرقلون هذه العملية الانتقالية، طالبة من خبرائها الإسراع بتقديم اقتراحات في هذا الصدد.

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

عقوبات أوربية وأمريكية ضد تركيا.. وأنقرة ترفض "لغة التهديد"

اجتماع قادة الاتحاد الأوربي في بروكسل (روتيرز)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)

في عرض للقوة موجه لإيران.. قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق الخليج (فيديو)

الطائرة المقاتلة الأمريكية "بي 52" أرشيفية رويترز