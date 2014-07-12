الحوثيون يستعدون للانسحاب من مدينة عمران

يستعد المسلحون الحوثيون في اليمن للانسحاب من مدينة عمران في شمال صنعاء التي سيطروا عليها الثلاثاء تلبية لدعوة وجهها مجلس الأمن الدولي.

وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام لوكالة الصحافة الفرنسية "إن رجالنا المسلحين سينسحبون من عمران ما إن تنتشر في المدينة كتيبة من الجيش" توجهت الأحد إلى عمران آتية من صعدة معقل الحوثيين، لافتا إلى أن هذه التسوية "تم التفاوض في شأنها مع وزارة الدفاع".

وتوقع أن تصل هذه الكتيبة إلى عمران التي تبعد حوالي 200 كلم من صعدة "في وقت لاحق اليوم"، مشيرا إلى أن الكتيبة "سيعقبها انتشار لوحدات أخرى من الجيش تابعة لوزارة الدفاع".

وأضاف عبد السلام "مع انتشار الجيش لن يعود ثمة سبب لوجود مجموعات مسلحة في المدينة"، موضحا أنه "تم تطهير عمران من التكفيريين"، في إشارة إلى أنصار حزب الإصلاح الإسلامي، الخصم الرئيسي للحوثيين.

ودعا مجلس الأمن الجمعة المسلحين الحوثيين إلى الانسحاب من عمران وجدد تأكيد دعمه للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وعملية الانتقال السياسي في هذا البلد.

وفي بيان صدر بالإجماع، توعدت الدول ال15 الأعضاء في المجلس مجددا بفرض عقوبات محددة بحق من يعرقلون هذه العملية الانتقالية، طالبة من خبرائها الإسراع بتقديم اقتراحات في هذا الصدد.