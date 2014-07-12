الأمم المتحدة: العراق سيغرق في فوضى إذا لم يتم تشكيل حكومة

حذر مبعوث الأمم المتحدة من شيوع الفوضى إذا لم يحرز نواب برلمانيون منقسمون تقدماً الأحد بشأن تشكيل حكومة، فيما خاض جنود الجيش العراقي معارك ضد مسلحين السبت من أجل السيطرة على قاعدة عسكرية تقع إلى الشمال الشرقي من بغداد.

حيث شنت قوات موالية لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هجوماً في وقت مبكر السبت لطرد مسلحين كانوا قد اقتحموا قاعدة عسكرية الخميس الماضي على مشارف المقدادية التي تبعد 80 كيلومتراَ إلى الشمال الشرقي من العاصمة العراقية, وأفادت مصادر أمنية محلية أن القتال احتدم بضع ساعات واستمر حتى ظهر السبت.

وقالت الشرطة ومسعفون إن سبعة مدنيين بينهم أطفال من قرى قريبة قتلوا بنيران طائرات هليكوبتر عسكرية, وقالت مصادر في مشرحة ومستشفى في بلدة بعقوبة إنهما استقبلا جثث 15عنصراً من المسلحين, بينما قال التلفزيون الحكومي العراقي أيضاً إن 24 "ارهابياً" قتلوا.

وأضاف مصدر أمني آخر وشهود أن المسلحين زحفوا نحو القاعدة بعد الاستيلاء على بلدة صدر التي تقع إلى الشمال مباشرة, حيث كانوا مسلحين بالمدفعية ومدافع المورتر ويستقلون آليات منها دبابات ومركبات همفي كانوا قد استولوا عليها.

هذا ويخضع النواب البرلمانيون المتشاحنون في بغداد لضغوط من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة ورجال دين شيعة بالعراق نفسه لتشكيل حكومة جديدة على وجه السرعة للتعامل مع الاضطرابات التي يقوم بها المسلحون الذين استولوا على مناطق بشمال العراق وغربه الشهر الماضي ولا يزالون يتمسكون بها في مواجهة هجمات برية وجوية.

ويحتاج العراق إلى حكومة تضم جميع الأطياف لتوحيد صفوف البلاد, لكن لا يوجد إجماع عمن يتعين أن يقودها, حيث اجتمع البرلمان الوطني الذي انتخب في أبريل لأول مرة في الأول من يوليو/ تموز, لكنه أخفق في الاتفاق على اختيار أرفع ثلاثة مناصب حكومية, وهي الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان.

وقال ممثل الأمم المتحدة الخاص في العراق نيكولاي ملادينوف أن البلاد قد تغرق في حالة من الفوضى إذا لم ينجح برلمان البلاد المقسم في إحراز تقدم فيما يتعلق بتشكيل حكومة خلال جلسته المقبلة الأحد, ودعا كل النواب إلى حضور الجلسة بعد أن حضر أقل من الثلث في الجلسة الأولى التي انسحب منها النواب السنة والأكراد بعد أن فشل الشيعة في اختيار رئيس للوزراء يحل محل المالكي.

ويطالب معظم السنة والأكراد بالعراق المالكي بالتنحي لكن الشيعة منقسمون, إلا أنه لم يبدر منه ما يشير إلى نيته ترك منصبه, وبموجب نظام تقرر في العراق في أعقاب تنحية الرئيس صدام حسين عام 2003 يتم دوماً اختيار رئيس الوزراء من الشيعة ورئيس البرلمان من السنة على أن يرأس الدولة كردي وهو منصب شرفي إلى حد كبير.

هذا ويحتدم القتال في العراق فيما أصيبت الحياة السياسية بالشلل مع استمرار المالكي في منصبه الحكومي لتسيير شؤون البلاد, بينما يتهم خصوم المالكي بأنه يحابي الشيعة على حساب السنة والأكراد ويطالبون بتنحيه.

وقال البرلماني الشيعي بيان جبر والذي تولى في السابق منصبي وزير المالية ووزير الداخلية الخميس إنه يأمل أن يتمكن التحالف الوطني العراقي من الاتفاق على مرشحه لرئاسة الوزراء قبل اجتماع الأحد, ويمثل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أكبر مجموعة داخل التحالف, لكنه أضاف أنه إذا بقي المالكي هو المرشح الوحيد فإن المشكلة ستظل بلا حل.

فيما اعتبر البرلماني السني ظافر العاني إن تفتت العراق سيكون النتيجة الطبيعية إذا لم تقدم الكتلة الشيعية مرشحاً جديداً لرئاسة الحكومة, وصرح بأنه إذا أصر التحالف الشيعي على المالكي رئيساً للوزراء فإن النواب السنة سينسحبون من الحكومة, وعبر عن اعتقاده بأنه سيكون من الصعب على أي سياسي سني أن يرفع يده ويصوت لصالح المالكي لتولي رئاسة الحكومة لفترة ثالثة.