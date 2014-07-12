إيران تحذر من إمكانية انسحابها من محادثات النووي

حذر كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين السبت في فيينا من أن بلاده مستعدة للانسحاب إذا أصر الغربيون على مطالبهم "المبالغ بها" على حد تعبيره، والتي يمكن أن تؤدي إلى الفشل، قبل ثمانية أيام من انتهاء مهلة إبرام اتفاق في الملف النووي الإيراني.

وأكد عباس عراقجي أنه يأمل في أن تسهم مشاركة وزراء الخارجية الغربيين اعتباراً من الأحد ومن ضمنهم وزير الخارجية الأميركي جون كيري في تجاوز "الخلافات العميقة" المتبقية. وصرح "إذا رأينا أن المطالب المبالغ بها للقوى الغربية ستبقى وإن الاتفاق بات مستحيلاً، ليس الأمر بمأساة، سنواصل برنامجنا النووي". وأضاف في تصريحات للتلفزيون الإيراني من العاصمة النمساوية أن "مشاركة الوزراء ستكون لها أثر ايجابي"، وتابع "هناك مسائل على الوزراء اتخاذ قرارات بشأنها".

وترمي محادثات إيران مع مجموعة 5+1 (فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة، الصين، روسيا، وألمانيا) إلى بحث الحد من أنشطة إيران النووية مقابل إزالة العقوبات المفروضة عليها. كما يفترض بالاتفاق أن يزيل نهائياً الشكوك في سعي الجمهورية الإسلامية إلى صنع قنبلة نووية بعد أكثر من عقد من المساعي الدبلوماسية الفاشلة والتهديدات بالحرب وتوسع برنامج إيران النووي. هذا وتنفي إيران دائما سعيها لحيازة السلاح النووي,

وتنتهي المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق في 20 تموز/ يوليو مع انتهاء مهلة اتفاق تمهيدي أبرم في وقت سابق. لكن يمكن إرجاؤه في حال موافقة الطرفين على ذلك.

وصرح وليام بيرنز مفاوض واشنطن بحسب نص نشرته الخارجية الأميركية بأنه لا يزال هناك عمل كثير من أجل التوصل إلى اتفاق شامل. وتابع "نحتاج إلى مواصلة العمل ونحن مصممون على ذلك". وأكد الجمعة أنه في مفاوضات سرية جرت عام 2013 مع إيران وأسهمت في التوصل إلى اتفاق تشرين الثاني/ نوفمبر، إلا أن الخلافات بين الطرفين ما زالت "كبيرة".

وينتظر وصول كيري إلى فيينا في وقت متأخر السبت أو صباح الأحد حيث ينضم إلى نظرائه البريطاني وليام هيغ والفرنسي لوران فابيوس والألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وأكد هيغ أن الوزراء الغربيين سيبحثون كذلك في كيفية التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة. كما سيبحث الوزيران الأميركي والألماني قضية تجسس جرت مؤخرا بين البلدين. لكن الوزير الروسي سيرغي لافروف لن يشارك في الاجتماع وليس واضحا حتى الآن من سيمثل الصين.

وأعلنت الخارجية الأميركية أن كيري سيرى مدى استعداد إيران لتنفيذ خطوات ذات مصداقية ويمكن التحقق منها تدعم تصريحاتها العلنية حول الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي, كما أنه سيقيم استعداد إيران لاتخاذ مجموعة خيارات محورية على طاولة المفاوضات ثم يرفع توصيات للرئيس الأميركي باراك أوباما حول الخطوات المقبلة.

وأكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في خطاب ألقاه الثلاثاء أن بلاده تنوي زيادة قدراتها على التخصيب إلى حد كبير. غير أن دول 5+1 تريد تقليص هذه القدرات إلى حد كبير حيث أكد مسؤول أميركي كبير الأسبوع الفائت أن أنشطة إيران في هذا المجال يجب أن تكون "جزءاً صغيراً" مما هي عليه حالياً. وتؤكد إيران أنها تسعى إلى تخصيب اليورانيوم لإنتاج الوقود الكافي لمحطات كهرباء نووية في مختلف أنحاء إيران. لكن بدء تشغيل هذه المحطات لن يتم قبل سنوات وحتى عقود من الزمن، بحسب الغربيين.

ويبدو أن نقطة الخلاف الرئيسية هي تخصيب اليورانيوم الذي يمكن أن ينتج وقوداً نووياً يمكن استخدامه في السلاح النووي.