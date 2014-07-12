أوكرانيا ترسل مقاتلات لقصف مواقع الانفصاليين

قالت كييف إن طائرات حربية أوكرانية قصفت مواقع لانفصاليين على طول جبهة واسعة السبت, مما كبدهم خسائر جسيمة بعد أن قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إن "العشرات والمئات سيدفعون ثمن هجوم صاروخي دموي على القوات الأوكرانية".

وخلال المعارك التي مثلت تصعيداً حاداً في الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر قال متحدث عسكري إن الطائرات قصفت مركز المعارك ضد المسلحين قرب الحدود مع روسيا, واستهدفت الطائرات مواقع نفذ منها الانفصاليون هجوماً على كتيبة عسكرية الجمعة باستخدام صواريخ غراد مما أدى لمقتل 23 جندياً.

فيما صرح المتحدث باسم عملية مكافحة الإرهاب أندريه ليسينكو أن الطائرات الحربية قصفت أيضا مواقع قرب دونيتسك المدينة الرئيسية في الشرق والتي سيطر عليها المسلحون ليدمروا قاعدة حصينة للمقاتلين قرب دزيرزينسك, وأضاف أنه في هجوم جوي سابق على قاعدة قرب بيريفالسك شمالي دونيتسك تم تدمير دبابتين وعشرة مركبات مدرعة وقتل نحو 500 مقاتل متمرد.

هذا ونفى ممثلون عن الانفصاليين لوكالات أنباء روسية أنهم تكبدوا خسائر فادحة, وقالوا إن الأوكرانيين يستخدمون معلومات قديمة بشأن أماكن انتشار قواتهم.

وقال حرس الحدود الأوكراني إن أوكرانيا أرسلت مقاتلات لقصف مواقع للانفصاليين في وقت مبكر من صباح السبت، بعد أن واصل الانفصاليون هجمات صاروخية على قوات الحكومة قرب الحدود مع روسيا.

وأدى ارتفاع وتيرة أعمال العنف على الحدود الأوكرانية مع روسيا جنوب شرقي لوغانسك التي يسيطر عليها المسلحين إلى اتهامات أوكرانية جديدة لروسيا بالضلوع في المعارك الحدودية, وطالبت وزارة الخارجية الأوكرانية روسيا بالكف عن دعم الجماعات المسلحة في شرق أوكرانيا ووضع حد للاستفزازات على الحدود, وقالت الوزارة "الجانب الروسي يستهزأ بحقيقة أن جنوداً ومدنيين مسالمين يقتلون بأيدي إرهابيين يتمتعون بدعمه" وأضافت "لكن على الجانب الآخر يشكو حرس الحدود الروسي في رسالة بأن حيوانات منزلية روسية تقتل بسبب قصف مدفعي أوكراني مزعوم على بعد500 مترمن الحدود".

بينما ذكرت وحدة عمليات مكافحة الإرهاب الحكومية أن المسلحين نفذوا هجوماً بقذائف المورتر والصواريخ على نقاط تفتيش عسكرية في دياكوف ونيجنوديرفيتشكا قرب لوغانسك, وقال فلاديسلاف سيليزنوف المتحدث الرئيسي باسم عملية مكافحة الإرهاب إن العنف هناك سببه المسلحين الذين يسعون لتشويه سمعة القوات الأوكرانية.

وكان بوروشينكو الذي بدت قواته متقدمة في الآونة الأخيرة قد تعهد الجمعة بضبط الإنفصاليين المسؤولين عن الهجوم الصاروخي في زيلينوبليا والإجهاز عليهم, وأسفر الهجوم أيضاً عن إصابة قرابة مئة شخص وكان الأعنف حتى الآن ضد القوات الحكومية.

من ناحية أخرى، أصدر الاتحاد الأوروبي السبت قرارات حظر سفر وتجميد أصول ضد الزعيم الانفصالي الأوكراني "ألكسندر بوروداي" و10 انفصاليين آخرين. وقال الاتحاد إن بوروداي، "مسؤول عن الأنشطة الانفصالية الحكومية لما يعرف بحكومة جمهورية دونيتسك الشعبية"، فيما نفى بوروداي أي صلة له بموسكو.