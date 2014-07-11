هولندا والبرازيل في مباراة تضميد الجراح

المنتخب البرازيلي يستعد لمواجهة نظيره الهولندي في المباراة الترتيبية لمونديال البرازيل 2014

يلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الهولندي مساء السبت في مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال البرازيل بعد خروجهما من الدور قبل النهائي على يد ألمانيا والأرجنتين على التوالي. وتمثل المباراة الفرصة الأخيرة أمام المنتخب البرازيلي لحفظ ماء الوجه وإرضاء جماهيره.

وقال المدير الفني للمنتخب البرازيلي فيليبي سكولاري، "أعلم أن مسيرتي التدريبية ستلطخ بهذه الهزيمة (7-1 أمام ألمانيا)، لكن علينا أن نتقدم للأمام، وأن نفكر في الهدف التالي وهو في هذه الحالة مباراة المركز الثالث في برازيليا"، وأضاف، "أعلم أن الفوز بالمركز الثالث حلم أصغر كثيرا مما كنا بحاجة إليه جميعا، ولكن علينا أن نشرف قميص المنتخب البرازيلي".

وفي المقابل، بدا المدير الفني للمنتخب الهولندي لويس فان غال غير مهتم كثيرا بالمباراة الترتيبية بعد خسارة فريقه أمام الأرجنتين، وقال فان غال، "هذه المباراة لا يجب أن تقام، قلت هذا على مدار عشر سنوات، إنه شيء ظالم، هناك جائزة واحدة هي المهمة وهي أن تتوج بطلا للعالم".

هولندا تستعد لمواجهة البرازيل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال البرازيل

وأوضح فان غال "أسوأ شيء هو أن تكون الفرصة سانحة لتخسر مباراتين متتاليتين، وفي بطولة قدمت فيها عروضا رائعة، ستعود إلى بلدك خاسرا. هذا أمر لا يمت للرياضة بأي صلة، من وجهة نظري".

وعيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحكم الجزائري جمال حيمودي لقيادة المباراة الترتيبية لمونديال 2014 بين البرازيل وهولندا والمقررة السبت في برازيليا. وسيرافق حيمودي مواطنه عبد الحق ايتشعلي والمغربي رضوان عشيق.

وحيمودي أول حكم أفريقي يقود مباراة تحديد المركز الثالث، كما أن هذه المباراة هي الرابعة له بالنسخة العشرين من النهائيات بعد لقاءي الدور الأول بين هولندا وأستراليا، وإنجلترا وكوستاريكا، ولقاء دور الـ16 بين بلجيكا والولايات المتحدة.

وستتوجه أنظار العالم مساء الأحد إلى ملعب "ماراكانا" في ريو دي جانيرو، حيث سيتواجه المنتخبان الألماني والأرجنتيني في المباراة النهائية لمونديال 2014.