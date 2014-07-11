نتنياهو يواصل الحرب ضد غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده اليوم في تل أبيب إن إسرائيل قصفت أكثر من 1000 هدف خلال هجوم متواصل منذ أربعة أيام ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وأنه لا تزال هناك خطوات أخرى وستكمل إسرائيل الحرب التي شنها قادة حماس .

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لا تواجه أي ضغوط دولية كي توقف هجومها وخيار الهجوم البري على غزة هو الخيار الأول في حال لم توقف كتائب القسام ضرباتها على إسرائيل.

وتستمر الغارات الإسرائيلية على القطاع ليرتفع عدد ضحايا الحرب إلى أكثر من 100 شهيد وأكثر من 700 جريح معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن. أما عدد المنازل التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية منذ بداية العدوان على القطاع فوصل عددها أكثر من200.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي إن الطيران الحربي شنّ 210 غارات خلال 24 ساعة من بينها خمسون غارة ليلة الجمعة على أهداف مرتبطة بحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

من جهتها قالت مراسلة الجزيرة إن تقارير إسرائيلية وثقت شنّ 1100 غارة بمعدل غارة كل أربع دقائق ونصف إضافة إلى إلقاء ألفي طن من المتفجرات على غزة

في هذه الأثناء تواصل المقاومة الفلسطينية الدفاع عن القطاع فقد أطلقت صواريخ عدة على هرتسيليا وتل أبيب ورمات غان ورمات هشارون فيما اعترضت القبة الحديدية اثنين منها.

وقد سقط صاروخ أطلقته المقاومة الفلسطينية على محطة للمحروقات في أسدود في جنوب إسرائيل وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلي ومصادر طبية. وقال جهاز الطوارئ إن ثلاثة أشخاص جرحوا أحدهم في حالة خطيرة.

كما أطلق مجهولون صاروخين فجر الجمعة من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل. وأفاد مراسل الجزيرة أن صاروخا من طراز كاتيوشا سقط في كريات شمونا. ونقل المراسل عن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق عدة قذائف مدفعية باتجاه مصدر إطلاق الصاروخ في حاصبيا جنوب لبنان.