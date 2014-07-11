مصر ترفض العدوان على غزة وتعد بمساعدات

وصفت الحكومة المصرية الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة بأنها تصعيد غير مسؤول مطالبة المجتمع الدولي سرعة التدخل وتحمل مسؤوليته للعمل على إنهاء هذا العدوان والحيلولة دون سقوط مزيد من الضحايا.

وقال بيان الخارجية المصرية : " مصر ترفض تماما التصعيد الإسرائيلي غير المسؤول في الأراضي الفلسطينية المحتلة و الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة العسكرية ".

وأضاف البيان أن مصر تطالب إسرائيل "بضبط النفس وتحكيم العقل أخذا في الاعتبار أنها قوة احتلال وعليها التزامات قانونية وأخلاقية لحماية المدنيين".

من جهة أخرى قالت مصادر أمنية في معبر رفح الحدودي مع القطاع إن 11 جريحا فلسطينيا دخلوا الأراضي المصرية ونقلوا إلى مستشفيات القاهرة مساء يوم الخميس بعد فتح استثنائي للمعبر

وأضاف المصدر أن 400 مسافر بينهم 70 مصريا سمح لهم بالمرور من المعبر إلى مصر خلال ساعات فتح المعبر.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية " أن الجيش المصري أمر بإرسال 500 طن مساعدات غذائية وطبية إلى قطاع غزة

وأضافت الوكالة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم هذه المساعدات وقال " يجب اتخاذ الإجراءات الداعمة للشعب الفلسطيني بسرعة" .

وفي سياق متصل قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية إيهاب بسيسو لوكالة الشرق الأوسط "إن مصر هي عمقنا الإستراتيجي والعربي ونحن دائما وأبدا نثمن دورها الحقيقي في دعمنا نحن كفلسطينيين و للقضية الفلسطينية على كل المستويات".

أضاف بسيسو أنه عندما تطالب فلسطين مصر بفتح معبر رفح فذلك يكون عبر الآليتين الأولى تكون ضمن الحقوق الفلسطينية بالحركة والثانية بما لا يتعارض مع الأمن القومي المصري.