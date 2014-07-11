كيري : شرعية الانتخابات الأفغانية على المحك

وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى أفغانستان لإجراء محادثات مع المرشحين الرئاسيين لحل الخلاف بينهما بشأن نتيجة الانتخابات. وعبر كيري عن أمله في إمكانية إيجاد حل للأزمة.

واعتبر كيري الذي وصل إلى كابل الجمعة في زيارة خاطفة التقى خلالها المرشحين في الانتخابات أنه لا يمكن القول إن الحل سيتحقق بصورة تلقائية. وأضاف أن أفغانستان تمر بلحظة حرجة للغاية بالنظر إلى أن شرعية الانتخابات على المحك ما يتطلب بذل الكثير من الجهود لتسوية الأزمة. وحذر جون كيري بأن الخلاف حول نتائج الانتخابات الرئاسية يهدد مستقبل البلاد.

وعبر المرشح أشرف غني الذي يتهمه خصمه في الانتخابات الرئاسية عبد الله عبد الله بالتزوير الجمعة في مستهل اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي عن تأييده لإجراء أوسع تحقيق ممكن حول هذه الشكوك.

وقال غني الذي ترجح النتائج الأولية فوزه في الاقتراع إنه ملتزم بمراجعة مكثفة ووافية لأصوات الناخبين لإعادة الثقة وتسوية مواجهة انتخابية مع منافسه عبد الله عبد الله، وأضاف "نحن ملتزمون بأن نكفل أن العملية الانتخابية تتسم بالنزاهة والشرعية التي سيصدقها شعب أفغانستان والعالم"، وتابع قائلا "لذا فإننا نؤمن بأن المراجعة المكثفة الأقصى شمولا يمكن أن تعيد الثقة".

وقال كيري لدى لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان يان كوبيس في السفارة الأميركية في كابول "من الواضح أننا في لحظة حرجة للغاية بالنسبة لأفغانستان".

وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات قد أعلنت فوز عبد الغني بالجولة الثانية التي أجريت في 14 يونيو/ حزيران بنسبة 44،56 % من أصوات الناخبين وفقا للنتائج الأولية وقد تتغير هذه النسبة عند إعلان النتائج الرسمية النهائية في 22 يوليو/ تموز.

ورفض عبد الله الذي حل في المركز الأول بعد الجولة الأولى من الانتخابات النتائج الأولية للجولة الثانية التي جرت الشهر الماضي ووصفها بأنها "انقلاب" على إرادة الشعب.