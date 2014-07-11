كلوزه : أعرف شعور الهزيمة في النهائي

ميروسلاف كلوسه مهاجم المنتخب الألماني

حذر مهاجم المنتخب الألماني ميروسلاف كلوزه من أن ألمانيا ستواجه منافسة قوية أمام الأرجنتين حتى وإن كان منتخب بلاده هو المرشح الأبرز للفوز، وقال كلوزه اللاعب الوحيد المتبقي من تشكيلة الفريق الألماني الذي خسر 2-صفر أمام البرازيل في نهائي 2002 "أعرف شعور الهزيمة في النهائي."

وأكد كلوزه هداف كأس العالم عبر تاريخ البطولة برصيد 16 هدفا على ضرورة بذل أقصى جهد أمام الأرجنتين بطلة العالم مرتين سابقا.

وردا على سؤال بشأن ما قد يفعله إذا فازت ألمانيا على الأرجنتين في النهائي قال كلوزه للصحفيين "إذا فزنا يوم الأحد لا يمكنني ضمان أي شيء"، وأضاف "ربما تشاهدوني وأنا أحتفل بصخب."

ومن جهته قال هانزي فليك مساعد مدرب ألمانيا في مؤتمر صحفي بقاعدة المنتخب الألماني التدريبية أمس

ماتس هوملز مدافع المنتخب الألماني

الخميس إن المدافع ماتس هوملز سيعود إلى التدريبات مع زملائه بعد خضوعه لعلاج بسبب إصابة في الركبة، وحصوله على يوم إضافي من الراحة قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم يوم الأحد القادم أمام الأرجنتين.

ويعاني هوملز من التهاب في الأوتار وطلب استبداله بين الشوطين في مباراة الدور قبل النهائي التي فازت فيها ألمانيا 7-1 على البرازيل الدولة المضيفة يوم الثلاثاء الماضي.

وأشار فليك إلى أن الحصة التدريبية تركزت على استعادة الحيوية عقب مباراة المنتخب أمام البرازيل .

وتخوض ألمانيا مباراة كل أربعة أيام منذ بداية كأس العالم وستحصل على يوم خامس قبل مواجهة الأرجنتين التي ستحصل على يوم أقل من ألمانيا بعدما تغلبت على هولندا بركلات الترجيح يوم الأربعاء الماضي.