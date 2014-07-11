تصويت على مشروع قرار يقضي بحرية دخول المساعدات لسوريا

قال دبلوماسيون غربيون إن مجلس الأمن الدولي سيصوت يوم الإثنين على مشروع قرار للسماح بحرية وصول المساعدة من أربعة معابر حدودية إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة السورية دون موافقة الحكومة

وأشار "جاري كوينلان" سفير أستراليا بالأمم المتحدة التي أعدت مشروع القرار مع لوكسمبورغ والأردن إلى أن النسخة النهائية من نص القرار وزعت على كل أعضاء المجلس الخمسة عشر يوم الجمعة.

وحذرت الحكومة السورية مجلس الأمن الدولي من أن تسليم المساعدات الإنسانية عبر حدودها إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة دون موافقتها، سيكون بمثابة هجوم.

وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن أوروبا يجب أن تفتح أبوابها لمزيد من اللاجئين السوريين إذ أنها لم تستقبل سوى أعداد ضئيلة، بينما وصلت البلدان المجاورة لسوريا إلى ما وصفته ب "نقطة التشبع". ويتركز معظم اللاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا ويوجد أعداد أقل في العراق ومصر.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ميليسا فليمنغ، أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد اللاجئين السوريين الثلاثة ملايين في الأسابيع القليلة القادمة.

وأضافت فليمنغ أن هناك 123600 طلب لجوء معظمها إلى السويد وألمانيا لكن ذلك الرقم مبالغ به لأن البعض يقدم طلبات لجوء في عدد من البلدان في الوقت ذاته، ووصفت هذه الأرقام بالمحدودة قائلة إن "الأرقام ضئيلة مقارنة بعدد اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري البالغ نحو 3 مليون لاجئ".

ونددت المتحدثة بإجراءات بعض الدول تجاه اللاجئين ذاكرة رواية المركب المحمل بالسوريين الفارين قرب ساحل فارماكونيسي اليوناني، والذي اعترضه خفر السواحل اليوناني لإعادته من حيث أتى فانقلب المركب أثناء تغيير الاتجاه ما أدى إلى غرق12امرأة وطفلا.

وتابعت فليمينغ قولها، إنه "يتعين على الدول الأوروبية قبول كل شخص يريد أن يأتي لأوروبا، إذ أن هؤلاء يشكلون أقلية من العدد الإجمالي للاجئين لأن الكثير منهم يريدون البقاء بالقرب من وطنهم في مجتمع يتحدث العربية".

وذكر التقرير أن روسيا لم تمنح وضع لاجئ ولو لسوري واحد رغم أنها وافقت على 1193 طلبا للحصول على لجوء مؤقت في عام 2013.