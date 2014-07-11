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بنغلاديش تحظر الزواج من مسلمي الروهينغيا

11/7/2014

حظرت سلطات بنجلاديش على مواطنيها الزواج من اللاجئين من مسلمي الروهينغيا القادمين من ميانمار المجاورة.

حيث قال وزير العدل والشؤون البرلمانية في بنجلاديش: "إن الزواج بين مواطني بنجلاديش واللاجئين من الروهينغيا سوف ينظر إليه على أنه غير شرعي". 

وأضاف الوزير أنه تم إعلام موظفي تسجيل عقود الزواج أن القضاء سيوقع عليهم عقوبات في حال قيامهم بتسجيل عقود زواج بين المواطنين والروهينيغا . 

وتعتقد الحكومة البنغالية أن عددا كبيرا من اللاجئين من مسلمي الروهينغيا يسعون إلى الحصول على الجنسية البنغالية عبر الزواج والحصول على جوازات سفر بنغالية للسفر بها إلى الخارج. 

ويسعى أكثر من 300 ألف لاجئ غير مسجل فروا من ميانمار خلال سنوات العنف الطائفي إلى الحصول على صفة لاجئ  في بنجلاديش رغم سوء المعاملة هناك.

من جهة أخرى تزداد معاناة مسلمي الروهينغيا في ولاية أراكان وخاصّةً مع حلول شهر رمضان  حيث تُغلقُ المساجد ويتمّ حرمانهم من أداء صلاة التراويح، وإقامة الموائد الرمضانية.

كما أفادت وكالة أراكان أن حظر تجوّل يفرض يومياً على مسلمي الروهينغيا وفق قانون الطوارئ المفروض منذ نحو عامين .  وأكدت الوكالة أن المسلمين لا يستطيعون التجمّع في المساجد وأداء صلاة التراويح للعام الثالث على التوالي  وفي حال علمت الحكومة بهذا التجمّع فهي تعتبره مخالفاً للقانون.

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