القطاع الصحي في غزة على شفا الانهيار

قالت منظمة الصحة العالمية الخميس إن أجهزة الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية على شفا الانهيار وسط نقص حاد في الأدوية والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء بالمستشفيات، بينما يتواصل التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.

وناشدت المنظمة المانحين تقديم 40 مليون دولار لتوفير إمدادات الرعاية الصحية الضرورية حتى نهاية العام و20 مليون دولار أخرى لسداد الديون المستحقة على وزارة الصحة لمستشفيات القدس الشرقية التي تستقبل مرضى السرطان من قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت المنظمة في بيان "يزيد التصعيد الأخير في العنف في قطاع غزة القلق بشأن قدرة الحكومة ووزارة الصحة بالأراضي الفلسطينية المحتلة على مجاراة العبء المتزايد الذي تمثله الحالات الطبية

الطارئة على النظام الصحي في ظل المستويات العالية لنقص الأدوية والمستلزمات الطبية وإمدادات الوقود للمستشفيات والديون المتزايدة على قطاع الرعاية الصحية".

وقالت المنظمة بشأن الهجمات الإسرائيلية "لحقت أضرار بمستشفى وثلاثة مستوصفات ومحطة لتحلية المياه في مخيم للاجئين، ومن المرجح حدوث المزيد من الغارات الجوية والهجمات الصاروخية"، وأضافت أن في غزة لا يكفي مخزون الوقود المتاح لوزارة الصحة لتزويد المستشفيات إلا لعشرة أيام في ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وقالت المنظمة إن وزارة الصحة الفلسطينية ذكرت أنها غير قادرة على توفير الأدوية الكافية بسبب الدين الكبير المستحق عليها الذي يتجاوز 250 مليون دولار.

وقال الدكتور علاء علوان المدير الإقليمي للمنظمة "اليوم الضفة الغربية متأثرة أيضا بعجز الميزانية ونقص الإمدادات الطبية، استجابة واستعداد قطاع الصحة في مستوى منخفض جدا ونحن نشعر بالقلق من انهيار محتمل في الخدمات الصحية".

وقال مسؤولون فلسطينيون الخميس إن العشرات معظمهم من المدنيين قتلوا في الحملة الإسرائيلية على غزة بينما تواصل المقاومة في القطاع إطلاق الصواريخ على تل أبيب والقدس ومدن أخرى.