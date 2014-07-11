العفو الدولية تدين عمليات التعذيب والخطف في شرق أوكرانيا

دانت منظمة العفو الدولية الجمعة تزايد عمليات التعذيب والخطف التي تستهدف خصوصا ناشطين موالين لكييف في شرق أوكرانيا. قالت المنظمة في تقرير نشر الجمعة إن مجموعات انفصالية مسلحة وقوات موالية لكييف قامتا باختطاف وتعذيب نشطاء سياسيين ومحتجين وصحفيين في شرق أوكرانيا في الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضافت المنظمة أنه لا توجد بيانات دقيقة أو موثوق بها بشأن عدد حالات الاختطاف لكن أرقاما من وزارة الداخلية الأوكرانية تظهر أنه حدث حوالي 500 حالة اختطاف في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، بينما أفادت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا بحدوث 222 حالة اختطاف في تلك الفترة.

وقال دينس كريفوشيف نائب مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا وآسيا الوسطى "غالبية حالات الاختطاف نفذها انفصاليون مسلحون وغالبا ما تعرض المختطفون للضرب المبرح والتعذيب"، وأضاف قائلا "هناك أيضا أدلة على عدد قليل من الانتهاكات من جانب القوات الموالية لكييف".

وقالت المنظمة "إنه مع استعادة القوات الموالية لكييف السيطرة على سلافيانسك وكراماتورسك وهما معقلا الانفصاليين الموالين لروسيا وبلدات أخرى في الشرق ، يتم تحرير أسرى ويتكشف مزيد من الحالات المثيرة للقلق".

"أنا" ناشطة موالية لأوكرانيا احتجزت رهينة ستة أيام تعرضت خلالها للضرب والجرح بسكين من قبل خاطفيها الذين أجبروها على أن تكتب بالدم شعارا انفصاليا. وقالت هذه السيدة التي لم تكشف هويتها "وجهوا إلى وجهي لكمات سببت كسورا. حاولت أن أغطي نفسي لكنه غضب وجلب سكينا".

أما ساشا البالغ من العمر 19 عاما فهو ناشط آخر موال لأوكرانيا هرب إلى كييف بعدما احتجزه انفصاليون في لوغانسك وقاموا بتعذيبه. وقال "كانوا يضربونني بقبضاتهم، بكرسي، يطفئون سجائرهم على رجلي.. استمر ذلك فترة طويلة إلى أن فقدت وعيي". وأوضح أن خاطفيه أفرجوا عنه بعدما دفع والده فدية قدرها 60 ألف دولار.

وأوردت المنظمة أيضا أمثلة على حالات تعذيب مارستها القوات الموالية لكييف في مرفأ ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا خصوصا ضد شاب نشر على الانترنت صورا لعملية عسكرية أوكرانية.

ويقاتل انفصاليون موالون لروسيا قوات الحكومة في شرق أوكرانيا منذ أبريل/ نيسان وقتل أكثر من 200 جندي أوكراني ومئات من المدنيين والانفصاليين.