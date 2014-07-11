البوسنيون يحيون الذكرى 19 لمذبحة سربرينيتسا

الذكرى 19 لمذبحة سربرنيتسا

يحيي الآلاف الجمعة ذكرى مرور 19 عاما على مجزرة سربرينيتسا شرق البوسنة، أين قتلت القوات الصربية حوالي ثمانية آلاف مسلم ونزح عشرات الآلاف من المدنيين من المنطقة في أسوأ مجزرة تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، ووصفها القضاء الدولي "بالإبادة".

وسيتم إقامة الصلاة على أرواح الضحايا قبل دفن 175 منهم تم التعرف على جثثهم منذ إحياء الذكرى العام الماضي. وفي النصب التذكاري للمجزرة في بوتوتشاري بالقرب من سربرينيتسا، وضعت النعوش التي لفت بالأخضر في الحديقة في حوالي 12 صفا بانتظار دفنها.

ويجلس أقرباء عدد من هؤلاء الضحايا أمام نعوشهم، بينما يقوم آخرون مثل مصطفى ديليتش (50 عاما) الذي نجا من المجزرة بإفراغ المياه بين القبور التي حفرت لإخوته الثلاثة وأصغرهم سنا كان يبلغ من العمر 21 عاما. وقال بحزن "كان الانتظار طويلا لكن حان الوقت لينتهي ذلك. يجب طي الصفحة لأن الحياة تستمر شئنا أم أبينا". وتابع "لم يكن لدينا الوقت لنودع بعضنا، كنا خمسة إخوة لم تسنح لثلاثة منا النجاة".

وحتى اليوم دفن 6066 شخصا في مركز نصب بوتوتشاري قتلوا في المجزرة وتم التعرف على بقاياهم بعد انتشال العشرات من مقابر جماعية.

أقارب ضحايا المذبحة

وقالت رامزة حسنوفيتش (60عاما) "هنا النهاية" وهي واقفة أمام قبر حفر ليضم بقايا زوجها الذي عثر عليه مؤخرا في مقبرة جماعية. كما حفر قبران آخران بالقرب منه واحد لشقيقه والثاني لابن شقيقه. وقبل سنتين حضرت هذه السيدة مراسم دفن ابنيها نهاد ومؤمن اللذين كانا يبلغان من العمر 16 و18 عاما على التوالي عند وقوع المجزرة. وقالت "هنا بيتي بين هذه القبور، مكان أحج إليه وهذا كل ما أفعله. آتي إلى هنا عندما أكون قادرة على ذلك، أتحدث إليهم وأصلي من أجلهم".

ولم يبق أحد من ذوي الأخوين أمير وعاصم مويتش اللذين كانا يبلغان من العمر 20 و24 عاما عند وقوع المجزرة ليدفن رفاتهما، لذلك حضر أحد أقربائهما البعيدين ليتولى ذلك. وقال عصمت ميميتس (78 عاما) "قتل كل رجال قريتهم وكان عددهم 37. والدهما وأخوهما الثالث كذلك، ووالدتهما قضت من الحزن". وأضاف "لكن الأب وأبناءه الثلاثة سيصبحون معا من جديد".

أما عاطف عثمانوفيتش (83 عاما) فجاء لدفن اثنين من أبنائه الثلاثة. وقال "لم يعثروا بعد عن ابني الثالث، قبل سنتين قمت بدفن ثلاثة أحفاد وما زال اثنين مفقودين".

وتحاكم محكمة الجزاء الدولية للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة رادوفان كراديتش وراتكو ملاديتش الزعيمين السياسيين والعسكريين لصربيا اللذين يعدان المسؤولين الرئيسيين عن هذه المذبحة.