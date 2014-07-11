الأكراد يسيطرون على نفط كركوك

أكدت حكومة إقليم كردستان العراق سيطرة قوات البيشمركة على حقلين لإنتاج النفط الخام بمدينة كركوك شمالي العراق، هما حقل نفط كركوك وحقل "باي حسن"، وبررت هذا الإجراء بأنه جاء لحماية المؤسسات النفطية في كركوك بعد علمها بمحاولات من جانب مسؤولين بوزارة النفط العراقية لتخريبها.

وتبلغ طاقة إنتاج الحقلين 450 ألف برميل يوميا لكنهما لا ينتجان كميات كبيرة منذ مارس الماضي عقب تخريب خط أنابيب كركوك جيهان من قبل مسلحين.

ونفى المتحدث الإعلامي لوزارة البيشمركة هلكرد حكمت قيام قواته بطرد أي من العاملين العرب في هذه المؤسسات.

فيما ذكرت شركة نفط الشمال بمحافطة كركوك التابعة لوزارة النفط العراقية أن قوات البيشمركة اقتحمت حقول النفط في كركوك وقامت بطرد الموظفين العاملين فيها وأبلغتهم بعدم العودة إلى مقار عملهم مرة أخرى.

من جهتها استنكرت وزارة النفط العراقية ما وصفته بعملية استيلاء على محطات إنتاج النفط الخام، وحذرت الوزارة في بيان لها حكومة إقليم كردستان العراق مما من خطورة التصرف غير المسؤول الذي يعد تجاوزا على الدستور والثروة الوطنية وتجاهلا للسلطة الاتحادية وتهديدا للوحدة الوطنية.

يذكر أن مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان كان طلب من برلمان الإقليم في أربيل الأسبوع الماضي الإعداد لاستفتاء على الاستقلال في حين اتهم المالكي الأكراد بتحويل عاصمتهم إلى قاعدة لتنظيم الدولة الإسلامية وآخرين كالنقشبندية والبعثيين.

واحتجاجا على هذا الاتهام، أعلن التكتل السياسي الكردي تعليق مشاركته في حكومة نوري المالكي ، وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن قرار تعليق المشاركة سيعاد تقييمه إذا اعتذر المالكي عن تصريحاته.

وفي أعقاب إعلان الأكراد تعليق مشاركتهم وتصريحات زيباري، عين رئيس الوزراء نوري المالكي حسين الشهرستاني قائما بأعمال وزير الخارجية.