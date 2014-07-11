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أكثر من 100 شهيد في الغارات الإسرائيلية على غزة

11/7/2014

أكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخر بجروح خطيرة في قصف إسرائيلي استهدف سيارة تابعة لبلدية البريج وسط قطاع غزة. وكانت إسرائيل واصلت غاراتها صباح الجمعة على مواقع في القطاع بعدما استمرت طيلة الليلة الماضية.

وبذلك ارتفع عدد ضحايا الحرب على القطاع حتى الآن إلى أكثر من 100 شهيد وأكثر من 670 جريحا معظهم من الأطفال والنساء وكبار السن. وبلغ عدد المنازل التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية منذ بداية العدوان على القطاع أكثر من200.

وقد أفاد مراسل الجزيرة أن صافرات الإنذار دوت في العديد من البلدات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة، وجاء ذلك بعد  إطلاق المقاومة الفلسطينية عدة صواريخ على هرتسيليا وتل أبيب ورمات غان ورمات هشارون فيما اعترضت القبة الحديدية اثنين منها.

وقد سقط صاروخ أطلقته المقاومة الفلسطينية على محطة للمحروقات في أسدود في جنوب إسرائيل وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلي ومصادر طبية. وقال جهاز الطوارئ إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح أحدهم في حالة خطيرة.

كما أطلق مجهولون صاروخين فجر الجمعة من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل. وأفاد مراسل الجزيرة أن صاروخا من طراز كاتيوشا سقط في كريات شمونا. ونقل المراسل عن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق عدة قذائف مدفعية باتجاه مصدر إطلاق النار في حاصبيا جنوب لبنان.

وقالت مراسلة الجزيرة في القدس إن إسرائيل فرضت إجراءات أمنية استثنائية جدا وغير مسبوقة في المسجد الأقصى. وأضافت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت جميع فلسطينيي الضفة الغربية من أداء صلاة الجمعة في المسجد، كما منعت سكان القدس ممن تقل أعمارهم عن الخمسين عاما من الوصول إلى البلدة القديمة. 

من جهة أخرى أغلقت السلطات المصرية معبر رفح الحدودي بشكل مفاجئ الجمعة وذلك بعد أن كان مقررا أن يفتح استثنائيا لليوم الثاني أمام الجرحى وحملة الجوازات المصرية من أهالي غزة.

وعبرت وزارة الداخلية في غزة عن أسفها لهذه الخطوة من الجانب المصري واعتبرتها استخفافا بمعاناة المسافرين والجرحى. وكانت السلطات المصرية فتحت المعبر أمس حيث تمكن 11 جريحا وثلاث حافلات تقل مصريين من دخول الأراضي المصرية.

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