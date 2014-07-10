وكالة الطاقة: لاقيمة للمواد النووية المستولى عليها بالعراق

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الخميس إنها تعتقد أن المواد التي قال العراق إن مسلحين استولوا عليها هي من "درجة منخفضة" ولا تمثل خطرا أمنيا يذكر.

وقال العراق للأمم المتحدة في رسالة يوم 8 يوليو إن "جماعات إرهابية" استولت على مواد نووية تستخدم في الأبحاث العلمية من جامعة في شمال البلاد، وطلب المساعدة لتجنب خطر استخدام "الإرهابيين" لهذه المواد في العراق أو في الخارج.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد سيطر على مساحات من العراق وسوريا قبل أن يعلن خلافة إسلامية في 29 يونيو.

وقالت جيل تودور المتحدثة باسم الوكالة إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "على دراية ببلاغ العراق وعلى اتصال للحصول على المزيد من التفاصيل".

وأضافت "بناء على المعلومات الأولية نعتقد أن المواد المذكورة من درجة منخفضة ولا تمثل خطرا كبيرا على السلامة والأمن أو الانتشار النووي"، وتابعت تودور و"مع ذلك فإن فقدان السيطرة على المواد النووية وغيرها من النظائر المشعة مدعاة للقلق".

وقال السفير العراقي لدى الأمم المتحدة محمد علي الحكيم في رسالة إلى الأمين العام بان كي مون إن حوالي 40 كلغ من مركبات اليورانيوم كانت موجودة في جامعة الموصل.

وكتب الحكيم يقول لقد "استولت مجموعات إرهابية على مواد نووية من المواقع التي خرجت عن سيطرة الدولة" وأضاف أن مثل هذه المواد "يمكن أن تستخدم في تصنيع أسلحة للدمار الشامل".

لكن مصدرا بالحكومة الأميركية قال إن المواد لا يعتقد أنها يورانيوم مخصب ولذلك سيكون من الصعب استخدامها لتصنيع سلاح نووي.

وقال أولي هاينونين كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق إن المواد إذا جاءت من الجامعة فقد تكون مواد كيميائية معملية أو للوقاية من الإشعاع وتحتوي على يورانيوم طبيعي أو منضب.

وأوضح هاينونين لوكالة رويترز للأنباء "لا يمكنك القيام بتفجير نووي من هذه الكمية لكن كل مركبات اليورانيوم سامة… هذه المواد أيضا لا تصلح بما يكفي لصنع قنبلة قذرة".

يذكر أن ما يسمى "بالقنبلة القذرة" تستخدم فيها المتفجرات التقليدية لتنشر الإشعاع من أي مصدر مشع مثل المواد المستخدمة في المستشفيات والمصانع والتي لا تخضع لحماية كافية.

وقال هاينونين إنه ينبغي ألا يكون هناك يورانيوم مخصب في الموصل مستشهدا بتحقيقات الأمم المتحدة التي تعود لعشر سنوات أو أكثر.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا ساعدت في تفكيك البرنامج النووي العراقي في التسعينيات خلال فترة عمل هاينونين بالوكالة. وأوضح هاينونين "ينبغي ألا يكون لدى العراق أي منشأة نووية متبقية تستخدم المواد النووية بهذه الكميات".

ويقول خبراء إن أي فقد أو سرقة لليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم أو أنواع أخرى من المواد المشعة يمثل خطرا محتملا إذ قد يحاول المسلحون استخدامها لصنع جهاز نووي بدائي أو لتصنيع "قنبلة قذرة".

وقال مارك هيبس من مؤسسة كارنيجي البحثية "مشط مفتشو الأمم المتحدة منطقة الموصل وعدة إدارات بالجامعة مرارا لعشر سنوات بعد حرب الخليج الأولى (1990-1991) ويعرفون المواد المخزنة هناك" جيدا.

وأضاف "تشمل هذه المواد أطنان نفايات اليورانيوم السائلة وأكاسيد اليورانيوم ورابع فلوريد اليورانيوم، بعض هذه المواد لا يزال هناك لكن لا يوجد يورانيوم مخصب".

وكان العراق قد أبلغ الأمم المتحدة أن مسلحين متشددين استولوا على مواد نووية تستخدم للأبحاث العلمية في جامعة بشمال البلاد ودعا المجتمع الدولي إلى المساعدة على "تفادي خطر استخدامها بواسطة إرهابيين في العراق أو في الخارج".

وقال السفير العراقي لدى المنظمة الدولية محمد علي الحكيم إنه وعلى الرغم من الكميات المحدودة المذكورة فإن هذه المواد النووية يمكن أن تمكن مجموعات إرهابية -في حال توفرت الخبرة المطلوبة- من استخدامها بشكل منفصل أو بمزجها مع مواد أخرى في "أعمالها الإرهابية"، وحذر من أنها قد يجري أيضا تهريبها إلى خارج العراق.

وقال مصدر بالحكومة الأميركية على دراية بالموضوع إن المواد المذكورة من غير المعتقد أنها يورانيوم مخصب ولذلك سيكون من الصعب استخدامها لتصنيع سلاح، وقال مسؤول أميركي آخر على دراية بالمسائل الأمنية إنه لا علم له بأن هذا التطور يثير أي انزعاج لدى السلطات الأميركية.

وكتب الحكيم في الرسالة يقول إن العراق يخطر المجتمع الدولي بهذه التطورات الخطيرة ويطلب المساعدة والدعم اللازم لتفادي خطر استخدامها بواسطة "إرهابيين في العراق أو في الخارج".



وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن العراق انضم الاثنين إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وتلزم الاتفاقية الدول بحماية المنشآت والمواد النووية أثناء الاستخدام السلمي والتخزين والنقل.