وكالة الطاقة الذرية: المواد النووية العراقية لا تمثل خطراً

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس إنها تعتقد أن المواد التي أعلن العراق منذ أيام أن مسلحين استولوا عليها هي من درجة منخفضة ولا تمثل خطرا أمنيا يذكر.

وقدم العراق مذكرة للأمم المتحدة في 8 يوليو تموز جاء فيها " إن حوالي 40 كيلوجراما من مركبات اليورانيوم كانت موجودة في جامعة الموصل ، وقد سيطر عليها المسلحون"، وطلب المساعدة لتجنب خطر استخدام المواد في العراق أو في الخارج.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة جيل تودورإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية على دراية ببلاغ العراق وعلى اتصال بكافة الجهات للحصول على المزيد من التفاصيل، وأكدت أنه بناء على المعلومات الأولية فالمواد المذكورة من درجة منخفضة، ولا تمثل خطرا كبيرا على السلامة والأمن أو الانتشار النووي، وأضافت تودور أن " مع ذلك فإن فقدان السيطرة على المواد النووية وغيرها من النظائر المشعة مدعاة للقلق".

وتصر الحكومة العراقية على أهمية المواد المسيطر عليها على لسان السفير العراقي لدى الأمم المتحدة بقوله " لقد استولت مجموعات إرهابية على مواد نووية في المواقع التي خرجت عن سيطرة الدولة وهذه المواد يمكن أن تستخدم في تصنيع أسلحة للدمار الشامل".

وأضاف مصدر بالحكومة الأمريكية بأن المواد لا يعتقد أنها يورانيوم مخصب ولذلك سيكون من الصعب استخدامها لتصنيع سلاح نووي.

من جهته أشار كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أولي هاينونين، أن المواد إذا جاءت من مخابر الجامعة، فقد تكون مواد كيميائية معملية أو للوقاية من الاشعاع، وتحتوي على يورانيوم طبيعي أو مخصب ، وبالتالي لا يمكن بواسطتها القيام بتفجير نووي بالإضافة إلى أنها لا تصلح بما يكفي لصنع قنبلة قذرة .

وفيما يسمى "بالقنبلة القذرة" تستخدم المتفجرات التقليدية لتنشر الإشعاع من أي مصدر مشع، مثل المواد المستخدمة في المستشفيات والمصانع والتي لا تخضع لحماية كافية.

في حين يجد بعض الخبراء أن أي فقد أو سرقة لليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم، أو أنواع أخرى من المواد المشعة، يمثل خطرا محتملا، اذ قد يحاول المسلحون استخدامها مع كميات إضافية، ملكت في وقت سابق لصنع جهاز نووي بدائي، أو لتصنيع " قنبلة قذرة"