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وزراء أكراد يعلقون حضور جلسات حكومة تسيير الأعمال بالعراق

10/7/2014

قال وزراء أكراد الخميس إنهم علقوا حضور اجتماعات حكومة تسيير الأعمال الحالية في العراق، وقالوا في بيان وقعوا عليه إن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على وصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لمدينة أربيل الكردية بأنها "مركز للإرهاب". وقال مسؤول كردي إن المسؤولين سيواصلون تسيير شؤون وزاراتهم موضحا أنهم لم ينسحبوا من الحكومة.

وكانت رئاسة حكومة إقليم كردستان العراق قد دعت الوزراء الأكراد في الحكومة المركزية في بغداد إلى عدم المشاركة في أي اجتماعات مقبلة لمجلس الوزراء احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان لها إنها تدعو وزراءها ألا يعودوا إلى اجتماعات حكومة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حتى إشعار آخر. وقال البيان إن هذا القرار اتخذ بسبب الاتهامات التي وجهها المالكي للإقليم ولرئيسه مسعود بارزاني.

من جانبه  قال الناطق باسم حكومة كردستان العراق سفين دزيي إن المالكي أصيب بالهستيريا وأنه أصبح لا هم له سوى اتهام إقليم كردستان بالتأمر ضد بغداد على حد تعبيره.

وكان المالكي قد شن هجوما عنيفا على الأكراد متهما إياهم بالتواطؤ في أحداث الموصل من أجل الاستقلال بالإقليم عن العراق.

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