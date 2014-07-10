نزوح الآلاف في عمران اليمنية

قالت وكالة حكومية محلية معنية بشؤون اللاجئين إن أكثر من 35 ألف شخص نزحوا في محافظة عمران اليمنية بعد يوم من مداهمة مسلحين العاصمة الإقليمية في أعقاب قتال أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.

وأظهر تسجيل فيديو صوره عناصر من الحوثيين في وقت سابق هذا الأسبوع مدنيين يغادرون المنطقة التي دمرها القتال بين الحوثيين والجيش اليمني منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 يونيو/ حزيران. وأظهرت اللقطات القصف والدمار الذي ألحق بالمنازل والمباني.

وعبر منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن عن قلقه على مصير المدنيين في عمران قائلا إن هناك أنباء عن مقتل أكثر من200 مدني في الأيام القليلة الماضية ونزوح الآلاف، وأضاف يوهانس فان دير كلاو في بيان صدر الأربعاء "من مسؤولية كل الأطراف التأكد من أن المدنيين في منأى عن القتال وأنه بمقدور المتضررين من الصراع الانتقال إلى أماكن أكثر أمنا".

وغداة اجتياح الحوثيين لعمران اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة بارتكاب فظائع وطالبتها بالانسحاب من المدينة.

وقالت اللجنة الرئاسية اليمنية المكلفة بالإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في عمران إن الحوثيين نقضوا اتفاقا لإنهاء الحرب وقاموا بأعمال مروعة في عمران والمعسكر المرابط هناك. وبينما قوبلت سيطرة جماعة الحوثي على عمران بردود فعل شعبية وعربية ودولية غاضبة أعلنت الجماعة أنها لا تنوي اقتحام صنعاء.

ويمثل سقوط عمران ضربة قوية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يحاول إعادة الاستقرار إلى اليمن بعد اضطرابات على مدى ثلاثة أعوام.