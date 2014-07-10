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مقتل ثلاثة جنود أوكرانيين في اشتباكات شرق البلاد

10/7/2014

قال الجيش الأوكراني الخميس إن ثلاثة من جنوده قتلوا وجرح 27 آخرون في اشتباكات مع مسلحين انفصاليين في شرق البلاد.

وقالت عملية مكافحة الإرهاب التي تقودها القوات الحكومية في بيان إن جنديا قتل عندما أطلق الانفصاليون نيران أسلحتهم الآلية على شاحنة تنقل جنودا في موراتوفا بالقرب من لوغانسك، وقال البيان "إن المركبة تعرضت لكمين، وخلال الاشتباكات قتل جندي وجرح ثلاثة آخرون".

وأشار البيان إلى أن جنديين قتلا وجرح ستة آخرون في حادث منفصل عندما انفجر لغم أرضي بمركبتهم بالقرب من شيرفونا زوريا على مقربة من دونيتسك.

وحققت القوات الحكومية مكاسب في الآونة الأخيرة في الأزمة المستمرة منذ ثلاثة أشهر ضد الانفصاليين في شرق البلاد بعدما قتل أكثر من 200 جندي من القوات الحكومية بالإضافة إلى المئات من المدنيين والمسلحين الانفصاليين.

وعلى الرغم من قيام القوات الحكومية بإخراج المسلحين من معقلهم في مدينة سلافيانسك الحدودية مع روسيا في مطلع الأسبوع، غير أنهم تحصنوا في مدينة دونيتسك التي يسكنها 900 ألف شخص ومازالوا ينشطون داخل وحول مدينة لوغانسك على الحدود الروسية.

وقد أفادت وكالة فرانس برس أن الجيش الأوكراني حشد دبابات ومدرعات على مسافة حوالي 23 كلم جنوب دونيتسك.

ويسعى الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بعد لشن هجوم عسكري على الانفصاليين. واستبعد شن غارات جوية أو القصف المدفعي نظرا للكثافة السكانية في دونيتسك.

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